Im Februar steht die europäische Informations- und Werbekampagne für Beeren in Livigno und Bormio, den Austragungsorten der olympischen Ski-Alpin-Events (Snowboard, Freestyle, Slalom und Abfahrt), im Mittelpunkt

LIVIGNO, Italien, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berry Swing, das von der EU geförderte Projekt zur Förderung und Information über Beerenobst, wird für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina nach Livigno und Bormio verlegt. Während des gesamten Monats Februar wird ein reichhaltiger Kalender mit Events Beeren in diesen renommierten Orten der Alta Valtellina in den Mittelpunkt stellen.

Vier Wochen lang wird die Kommunikationskampagne, die von der Europäischen Union und CSO Italy gefördert wird, auf den Kanälen 177 und 111 von My Livigno TV, dem führenden Sender der Region, ausgestrahlt. Experten aus den Bereichen Ernährung, Sport und Anbau werden abwechselnd die ernährungsphysiologischen Vorteile von Beeren erläutern und zu deren regelmäßigem Verzehr als gesunde, praktische und nachhaltige Wahl ermutigen.

Zu den prominenten Gästen zählt Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italy, die die Mission und Bedeutung des Berry Swing-Projekts vorstellen und die teilnehmenden Unternehmen präsentieren wird - Apofruit, Gullino, Mediterraneo Group, Apo Scaligera, Mazzoni Frozen und Lagnasco. Ebenfalls dabei sein werden die Biologin und Ernährungswissenschaftlerin Ylenia La Porta, die erläutern wird, wie Beeren als natürliche Energiequelle für sportliche Leistungen dienen, sowie Federico Secchi, internationaler Bergführer und Skilehrer, der als Botschafter des Projekts fungiert. Federico wird außerdem bei einem besonderen Event in Bormio zu Gast sein, der den Beeren gewidmet ist. Dabei werden atemberaubende Aufnahmen seiner Abenteuer in den Alpen gezeigt und er wird über den Zusammenhang zwischen Sport und Ernährung reflektieren.

Diese Verbindung wird auch im Mittelpunkt einer digitalen Kampagne stehen, die auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Livigno, Aquagranda und AQ1816 - dem olympischen Trainingsbereich innerhalb des Wellnesszentrums - gestartet wird. Auf diesen Plattformen wird Berry Swing eine kuratierte Sammlung von Inhalten veröffentlichen, die darauf abzielen, die häufig übersehenen Vorteile des Verzehrs von Beeren während sportlicher Aktivitäten hervorzuheben.

Neben Fernsehen und sozialen Medien umfasst die Initiative auch die Verteilung von Informationsmaterialien und Werbegeschenken mit Markenlogo im Gebiet Mottolino und in der zentralen Skischule.

"Die Präsenz von Berry Swing während der Olympischen Spiele", betont Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italy, "bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen Aspekt unseres Projekts zu präsentieren und die Rolle von Beeren als echte Verbündete für Athleten zu unterstreichen."

Mit diesen Initiativen festigt Berry Swing - eine dreijährige Kommunikations- und Werbekampagne, die von der Europäischen Union kofinanziert wird und sich den in Europa angebauten Beeren widmet - ihre Positionierung als innovative Kampagne, die Produkte, Regionen und Großevents miteinander verbindet. In einer Umgebung, die Energie, Dynamik und Qualität zelebriert, erwarten Sie Beeren in großer Höhe, im Herzen einer globalen Bühne: Mit Respekt vor den Bergen angebaut, sind sie bereit, einen nachhaltigen Eindruck auf dem olympischen Schnee zu hinterlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency (REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a773ba33-0896-45cb-b907-5f4a7e97fa5d



