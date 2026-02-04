© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireBitcoin bricht ein, Angst greift um sich - und Michael Burry warnt vor dem schlimmsten Szenario: einer Todesspirale, die Bilanzen zerstört, Märkte austrocknet und Miner in die Insolvenz drücken könnte.Michael Burry warnt vor einer gefährlichen Eskalation am Kryptomarkt. In einem Substack-Beitrag schreibt er, der jüngste Bitcoin-Einbruch könne sich zu einer "Todesspirale" ausweiten, die vor allem jene Unternehmen hart treffen würde, die im vergangenen Jahr große Mengen der Kryptowährung in ihre Bilanzen aufgenommen haben. Bitcoin ist seit seinem Rekordhoch im Oktober um rund 40 Prozent gefallen und rutschte diese Woche zeitweise unter 73.000 US-Dollar - den niedrigsten Stand seit der …Den vollständigen Artikel lesen
