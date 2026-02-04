Berlin (ots) -Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele am Freitag in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat Wolfgang Maier, der Sportvorstand des Deutschen Skiverbandes (DSV), das Konzept des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit insgesamt sieben Austragungsorten kritisiert. Die Spiele seien "in lauter Einzel-Weltmeisterschaften zerlegt", bemängelte der 65-Jährige im Interview mit der Tageszeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe). Besonders schwer zu vermitteln sei, dass die Ski-Alpin-Wettkämpfe der Frauen und Männer an zwei unterschiedlichen Orten stattfänden. Außerdem gebe es beim IOC kaum Bemühungen, sich mit der anhaltenden Kritik an den großen Distanzen zwischen den Wettkampforten auseinanderzusetzen, so Maier.Optimistisch äußerte sich der Sportvorstand dagegen zum Medaillenziel des DSV. Die gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesministerium des Inneren ausgegebene Vorgabe von zehn Medaillen sei realistisch. Gerade beimSki Alpinund im Skicross habe man in den letzten Jahren aufgeholt, so Maier. Beim Biathlon und Skispringen gebe es kurz vor den Spielen dagegen noch ein paar Baustellen.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6210682