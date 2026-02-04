Nach einer heftigen Korrektur geht es mit dem Goldpreis schon wieder deutlich nach oben. Das treibt das Edelmetall jetzt an, und darum könnte die Marke von 5000 US-Dollar noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Goldpreis hat am Mittwoch die Marke von 5000 US-Dollar zurückerobert, und das, nachdem das Edelmetall zuletzt heftig korrigiert hatte. Die Hintergründe dieser Bewegung sind vor allem technischer Natur nach dem Abverkauf, doch viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
