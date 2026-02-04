Der Ausverkauf bei Softwareaktien spitzt sich zu. Viele Marktteilnehmer fürchten, dass die Korrektur noch nicht vorbei ist. JPMorgan sieht panische Geldströme. Und SAP wirkt plötzlich wie ein Schnäppchen. Oder doch nicht? Sektor steht seit Monaten unter Druck Seit der zweiten Hälfte von 2025 wächst die Sorge, dass künstliche Intelligenz klassische Softwaremodelle stärker beschneiden könnte als gedacht. Der iShares Expanded Tech-Software Sector börsengehandelte ETF büßte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de