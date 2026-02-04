Registrar Corp, der weltweit größte Anbieter von Compliance-Dienstleistungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, gab heute die Übernahme von TechniCAL bekannt, der weltweit führenden unabhängigen Prozessbehörde für säurearme und gesäuerte Lebensmittel. Registrar Corp ist ein Portfoliounternehmen von Pane Schwartz Partners.

Die Verbrauchernachfrage nach Convenience-Produkten und einer längeren Haltbarkeit ohne Kühlung hat zu einem rasanten Wachstum des Marktes für haltbare Lebensmittel und Getränke geführt. Die Verpackungsinnovationen gehen dabei über Dosen und Gläser hinaus und umfassen mittlerweile auch Formate wie Retortenbeutel und Kartons. Sicherzustellen, dass Produkte in diesen verschiedenen Verpackungsformaten vor schädlichen Mikroorganismen geschützt sind, ist für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung und wird von der US-amerikanischen FDA vorgeschrieben. Gemeinsam bieten Registrar Corp und TechniCAL die branchenweit umfassendste Lösung, die fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, regulatorische Kenntnisse, Schulungen und fortschrittliche thermische Tests vereint.

"TechniCAL ist weltweit für seine Fachkompetenz im Bereich Prozessautorität sowie seine fortschrittlichen Prüftechnologien bekannt, die eine konforme thermische Verarbeitung gewährleisten", so Raj Shah, CEO von Registrar Corp. "TechniCAL in der Registrar Corp-Familie willkommen zu heißen, gibt uns die Möglichkeit, Unternehmen, die haltbare verpackte Lebensmittel und Getränke herstellen, eine unübertroffene Unterstützung bei regulatorischen und sicherheitsrelevanten Fragen zu bieten."

TechniCAL wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist heute der Goldstandard für Prozessautorisierungsdienste für Hersteller von säurearmen und gesäuerten Lebensmitteln und Getränken. Außerdem entwickelt und unterstützt das Unternehmen weltweit zum Einsatz kommende Technologien für thermische Prozessprüfungen und Datenerfassung, darunter Ecklund-Thermoelemente, CALPlex-Datenlogger und CALSoft-Software. Dadurch kann das Unternehmen eine genaue thermische Validierung und konforme Dokumentation gewährleisten.

"Indem wir uns Registrar Corp anschließen, können wir unsere Kompetenzen erweitern und gleichzeitig die wissenschaftliche Genauigkeit, Unabhängigkeit und den Kundenservice beibehalten, durch die sich TechniCAL seit Jahrzehnten als von der FDA und USDA anerkannte Prozessbehörde auszeichnet", so Scott Cabes, President von TechniCAL.

TechniCAL wird weiterhin als unabhängige Prozessbehörde unter dem Namen TechniCAL und mit seinem bestehenden Team tätig sein. Diese Struktur stellt Kontinuität für bestehende Kunden sicher und erweitert gleichzeitig den Zugang zu den globalen Ressourcen, der Infrastruktur und der regulatorischen Unterstützung von Registrar Corp. Gemeinsam können die Unternehmen mit ihrer unübertroffenen Erfahrung im Bereich FDA-Regulierung, ihrer Technologie und ihren Schulungen Lebensmittelunternehmen bei der Erfüllung von Sicherheits- und Regulierungsanforderungen optimal unterstützen.

Über Registrar Corp

Registrar Corp stellt mehr als 35.000 Kunden in über 180 Ländern aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikbranche, der Medizinprodukteindustrie und der Arzneimittelindustrie Lösungen für die Einhaltung regulatorischer Vorschriften und technologische Lösungen bereit.

Über TechniCAL

TechniCAL ist die weltweit führende unabhängige Fachbehörde für thermische Verfahren im Bereich säurearme und gesäuerte Lebensmittel und bietet weltweit FDA-konforme Beratungsleistungen, Prozessvalidierungen sowie Lösungen für Tests und Datenerfassung an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260204558199/de/

