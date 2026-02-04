An Autobahnen gibt es schon viele Schnelllader, jetzt nehmen viele Anbieter zunehmend die Pendlerströme in den Blick. Jolt Energy ist von Anfang an auf Schnelllader in der Stadt spezialisiert. Seit September ist Jörg Lohr neuer CEO und erklärt jetzt im großen electrive-Interview seine Strategie für das Unternehmen. Der Dezember war ein arbeitsreicher Monat für Jörg Lohr. Seitdem er zum September 2025 den Posten als CEO der Jolt Energy GmbH übernommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
