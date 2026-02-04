EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

123fahrschule schließt Bereinigung ab und richtet Fokus auf skalierbares Wachstum ab 2026 Köln, 04.02.2026 • Vorläufiges EBITDA 2025 durch einmalige Effekte belastet

• Abgeschlossene Bereinigung schafft klare operative Ausgangsbasis

• EBITDA-Ausblick 2026 erstmals mit einer Bandbreite von EUR 1,5 bis 2,5 Mio. quantifiziert Die 123fahrschule SE befindet sich im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 in einer Phase der bewussten operativen und bilanziellen Bereinigung. Ziel ist es, Altstrukturen konsequent zu überprüfen und die Kosten- sowie Forderungsstruktur an die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens anzupassen und damit eine belastbare Grundlage für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung zu schaffen. Ergebnisentwicklung 2025 durch einmalige Effekte geprägt Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von rund EUR -1,3 Mio. Die Ergebnisentwicklung ist dabei maßgeblich durch einmalige sowie nicht fortgeführte Effekte beeinflusst. Ohne diese Effekte ergibt sich ein adjusted EBITDA von TEUR 850. Hierzu zählen insbesondere nicht fortgeführte Personal- und operative Aufwendungen in Höhe von rund TEUR 650, die im Geschäftsjahr 2026 nicht mehr anfallen werden. Darüber hinaus überprüft die Gesellschaft im Rahmen der Abschlussarbeiten die außerperiodischen Aufwendungen/Erträge und Forderungspositionen systematisch im Hinblick auf ihre Werthaltigkeit. Der wesentliche Teil dieser Positionen entfällt auf Ausbildungsdarlehen gegenüber Schülern aus früheren Jahrgängen, ergänzt um kleinere weitere, im Rahmen eines Jahresabschlusses übliche Bereinigungen. Ziel ist es, die Bilanzstruktur zu bereinigen und klare, nachhaltige Verhältnisse zu schaffen. Die Durchsetzbarkeit einzelner Forderungen wurde dabei auch durch rechtliche Änderungen nach der ursprünglichen Vergabe der Ausbildungsdarlehen beeinflusst, die das Eintreiben offener Schülerzahlungen erschwert haben. In diesem Zusammenhang wird derzeit von einer ergebniswirksamen Korrektur in einer Größenordnung von rund EUR 1,5 Mio. ausgegangen; die finale Höhe ist noch Gegenstand der laufenden Abschlussarbeiten. Die daraus resultierende Ergebnisentwicklung liegt unter der im September 2025 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und ist im Wesentlichen auf die nun im Jahresabschluss berücksichtigten Bereinigungs- und Sondereffekte zurückzuführen. Klare Ausgangsbasis für die nächste Entwicklungsstufe Mit Abschluss dieser Bereinigungsmaßnahmen sieht sich die 123fahrschule operativ und bilanziell klarer aufgestellt. Die bereinigte Kosten- und Forderungsstruktur erhöht die Transparenz und Steuerbarkeit des Geschäftsmodells und bildet die Grundlage für eine fokussierte Weiterentwicklung in den kommenden Jahren. Gleichzeitig wurden organisatorische und technologische Voraussetzungen geschaffen, um operative Effizienzgewinne, Skalierungseffekte und Kapitaleffizienz künftig stärker in den Vordergrund zu stellen. Erstmals quantifizierter Ergebnisausblick für 2026 Vor dem Hintergrund der bereinigten Kostenstruktur und der bereits eingeleiteten Maßnahmen quantifiziert die Gesellschaft ihren Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2026 erstmals und erwartet ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR 1,5 bis 2,5 Mio. Die Bandbreite baut auf der im November 2025 kommunizierten Erwartung einer deutlichen Ergebnisverbesserung auf. Darüber hinaus sieht das Management in den absehbaren regulatorischen Weiterentwicklungen der Führerscheinausbildung - insbesondere im Hinblick auf digitale Lernformate, Simulatoren und KI-gestützte Ausbildungsansätze - einen zusätzlichen strukturellen Impuls für das Geschäftsmodell. Erste operative Indikatoren zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 bestätigen diese Entwicklung: Die Gesellschaft verzeichnete im Januar 2026 einen der anmeldestärksten Monate in ihrer Unternehmensgeschichte. Vor dem Hintergrund der aktuell intensiv geführten politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über die Kosten der Führerscheinausbildung gewinnen digitale, effiziente und technologiegestützte Ausbildungsmodelle zunehmend an Relevanz. 123fahrschule SE sieht sich damit gut positioniert, die nächste Entwicklungsstufe aus einer klaren operativen Ausgangsbasis heraus zu gestalten. Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE, erklärt: "Im Rahmen der laufenden Abschlussarbeiten haben wir Altlasten konsequent bereinigt und eine klare Ausgangsbasis geschaffen. Jetzt beginnt die nächste Phase. Unsere KI-basierte Plattform ist skalierbar und operativ belastbar. Mit klaren Strukturen, technologischer Tiefe und einem sich öffnenden regulatorischen Umfeld richten wir den Blick nach vorne - auf nachhaltiges Wachstum und die nächste Entwicklungsstufe der 123fahrschule." Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie, inklusive einer geplanten Franchise-Expansion. Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Ab 2026 soll diese Position über eine klar definierte KI-Innovationsroadmap weiter ausgebaut und die Skalierung des Geschäftsmodells konsequent vorangetrieben werden. Für Investoren markiert 2026 damit einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig maßgeblich mitzugestalten. Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Kontakt: ir@123fahrschule.de Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations Disclaimer

