Geekvape und Geek Bar wurden im Jahr 2025 mit insgesamt 14 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet und festigen damit ihre führende Position im globalen Designökosystem. Zu den Ehrungen zählen Auszeichnungen von hochkarätigen Programmen wie dem Red Dot, iF Design Award, MUSE Design Award und den International Design Awards (IDA). Geekvape erhielt zehn Auszeichnungen, Geek Bar vier.

Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines langfristigen Engagements für integriertes Designdenken, Nutzerforschung und frühzeitige Produktinnovation. Im Gegensatz zu Marken, die nur in einzelnen Systemen Anerkennung finden, wurden Geekvape und Geek Bar plattformübergreifend in Europa, den USA und Frankreich ausgezeichnet.

Ausgewählte Auszeichnungen:

Geekvape Aegis Legend 5 Lobende Erwähnung, European Product Design Award: Vereint robuste Haltbarkeit mit edlem Design.

Geekvape Wenax M Gewinner, Red Dot European Product Design Award: Modulare Struktur und bio-basierte Materialien.

Geekvape Soul 2 Gewinner, MUSE Design Award: Minimalistisches Design mit technikorientierter Ästhetik.

Geekvape Wenax Q2 Gewinner, IDA: Elegante Form mit ergonomischer "Smile Curve".

Geek Bar Spark Silber, Paris Design Awards: Kompaktes Format trifft auf interaktive Gestaltung.

Geek Bar Pulse X Gewinner, MUSE Design Award: Weltweit erstes Vape-Gerät mit 3D-gebogenem Display.

Minimore E-Zigarette Gewinner, iF Design Award: Nachhaltiger Materialmix aus Kork und Harz.

Cube Modular E-Zigarette Gewinner, iF Design Award: Modulares System mit magnetischer Erweiterung für individuelle Anpassung.

Vom Konzept bis zur Markteinführung verfolgen beide Marken einen systematischen, nutzerzentrierten Designansatz. Die frühzeitige Einbindung von Design in der Produktplanung stellt sicher, dass jedes Detail von der Ästhetik bis zur Ergonomie durchdacht und präzise umgesetzt wird. Schnelles Prototyping, mehrstufige Validierung und Feedbackschleifen nach dem Launch ermöglichen kontinuierliche Optimierungen im Praxiseinsatz.

Die Entwicklung vom Legend 3 zum Legend 5 veranschaulicht diese Philosophie: Verbesserungen bei Griffigkeit, Ablesbarkeit des Interfaces und haptischer Bedienung wurden gezielt durch strukturiertes Nutzerfeedback umgesetzt.

Der nachhaltige Erfolg von Geekvape und Geek Bar zeigt: Design ist kein Marketinginstrument, sondern eine strategische, langfristige Kernkompetenz. Mit Innovationskraft als Bestandteil ihrer DNA sind beide Marken bestens aufgestellt, die Zukunft des Produktdesigns weltweit aktiv mitzugestalten.

Wichtiger Hinweis: Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Erwachsene im gesetzlich zulässigen Alter für den Konsum von Nikotinprodukten. Die Produkte enthalten Nikotin einen suchterzeugenden Stoff. Nicht zur medizinischen Anwendung bestimmt. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.

