Advanced Micro Devices - trotz positiver Quartalszahlen starker Kursrückgang



Werbung







Die schwächere Umsatzprognose für das erste Quartal schürt Unsicherheit am Aktienmarkt.



In der vergangenen Nacht lieferte der Chiphersteller AMD starke Quartalszahlen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz im vierten Quartal 2025 um ca. 34 Prozent gesteigert werden. AMD meldete rund 10,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von 1,53 Dollar. Diese Werten wurden insbesondere durch eine hohe Nachfrage nach Rechenzentren erzielt. Lisa Su, Vorstandsvorsitzende von AMD, prognostizierte einen Umsatzanstieg im Bereich KI von mehreren zehn Milliarden Dollar im Jahr 2027. Unter anderem stützen Großaufträge von Oracle und OpenAI. Nachdem das Unternehmen die Prognose eines leichten Umsatzrückgangs auf ungefähr 9,8 Milliarden US-Dollar für das erste Quartal 2026 veröffentlichte, fiel der Aktienkurs nachbörslich am Dienstagabend um etwa 7 Prozent. Somit endet vorerst die seit Mai 2025 andauernde positive Kursentwicklung.









Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















