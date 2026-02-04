© Foto: DALL*EGold, Silber und Bitcoin crashen zweistellig. Während die Edelmetalle wieder aufholen, zieht es die Kryptowährung weiter abwärts. Sind das Vorzeichen einer größeren Krise am Aktienmarkt?Negative Stimmung, nachlassende Liquidität und deutliche Abflüsse aus Krypto-Fonds belasteten den Krypto-Markt. Der Bitcoin ist am Dienstag bis auf unter 73.000 US-Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024. Die Analysten von Bernstein meinen, dass Bitcoin im Laufe des Jahres noch weiter an Wert verlieren wird. Sie rechnen mit einer Bodenbildung rund um einen Kurs von 60.000 US-Dollar. Alex Thorn, Research-Leiter bei …Den vollständigen Artikel lesen
