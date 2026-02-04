Fußballlegenden vereinen sich mit Königshaus für HIV-Aufklärung im Stade Louis II

Als Leonardo Bonucci, Andriy Shevchenko und Clarence Seedorf am 24. Januar 2026 gemeinsam mit Formel-1-Star Charles Leclerc antraten, ging es nicht um einen Pokal, sondern um einen guten Zweck.

Die LINVO AG war stolzer Sponsor des Cirque FC beim sechsten jährlichen Fight Aids Cup, der im legendären Stade Louis II in Monaco stattfand. Das Benefizspiel diente der Spendensammlung für Fight Aids Monaco, die Stiftung zur HIV-Aufklärung unter dem Vorsitz von I.K.H. Prinzessin Stéphanie.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt sich Fight Aids Monaco dafür ein, die Barrieren rund um HIV/AIDS abzubauen durch die Finanzierung von Präventionsprogrammen, die Unterstützung von Forschungsprojekten und die direkte Hilfe für Menschen, die mit der Krankheit leben. Der Fight Aids Cup hat sich zum Flaggschiff der Stiftung entwickelt und seit seiner Gründung im 2020 über eine Million Euro gesammelt.

Der Cirque FC, dessen Kapitän der Ballon-d'Or-Gewinner von 2004, Shevchenko, ist, trat gegen die Barbagiuans Monaco an das Team von S.D. Prinz Albert II., angeführt von Louis Ducruet mit Eden Hazard unter den Spielern. Das Spiel brachte Fußballikonen, die monegassische Königsfamilie und ein vollbesetztes Stadion zusammen, die alle ein gemeinsames Ziel verband.

Das Sponsoring des Cirque FC durch die LINVO AG spiegelt eine einfache Überzeugung wider: Erfolg im Geschäftsleben sollte sich in der Unterstützung wichtiger Anliegen niederschlagen.

Über die LINVO AG

Die LINVO AG ist eine in Zürich ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden betreut. Das 2014 gegründete Unternehmen bietet maßgeschneiderte Portfoliomanagement-, Unternehmensfinanzierungs-, M&A-Beratungs- und alternative Anlagelösungen alles unter der Aufsicht der FINMA, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht.

www.linvo.ch

