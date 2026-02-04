Uber wächst weiter kräftig und übertrifft im vierten Quartal die Umsatzerwartungen. Fahrten und Lieferdienste boomen, autonome Fahrzeuge gelten als Zukunftstreiber. Trotzdem fällt die Aktie nachbörslich deutlich - Anleger stören sich am verhaltenen Ausblick. Uber hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert. Der Umsatz stieg laut Unternehmensangaben auf 14,37 Milliarden Dollar und lag damit leicht über den Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
