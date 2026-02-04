Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Revolutionäre Entwicklung im Megatrend - Der KI-Durchbruch für Pflege und Sicherheit!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.02.2026 19:51 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wall Street von KI-Modellen belastet

DJ MÄRKTE USA/Wall Street von KI-Modellen belastet

DOW JONES--Sorgen über neue KI-Modelle belasten die Wall Street zur Wochenmitte erneut. Bereits am Vortag hatten Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich die entsprechenden Werte massiv gedrückt. Ein Ausverkauf im Softwaresektor setzt sich am Mittwoch fort, der Index im S&P-500 ist mit Abgaben von 2,9 Prozent erneut Branchenschlusslicht. Eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic wird als Bedrohung im Bereich Datenanalyse für entsprechende Unternehmen wahrgenommen. Im Handel wird weiter diskutiert, ob KI Fluch oder Segen für bestimmte Branchen ist. Denn die disruptive Kraft der KI dürfte auch andere Geschäftsmodelle zerstören. Investoren meiden daher Software- und bestimmte Technologietitel.

"Dies sind die extremsten Schieflagen, die wir je gesehen haben. Netto habe ich in meiner Karriere noch nie eine so negative Stimmung in irgendeiner Gruppe gesehen. Ich denke, uns steht eine heftige Rally bei Software bevor", zeigt sich Marktstratege Michael Toomey von Jefferies optimistisch für die Branche. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 49.181 - etwas gestützt von einer Rally bei Amgen. S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite geben 1,0 bzw. 2,2 Prozent ab.

Die zuletzt geführte Zinsdiskussion erhält indes neue Nahrung - aber eindeutige Signale gibt es nicht. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Januar ist deutlich hinter der Prognose zurückgeblieben. Der Bericht liefert Argumente für Zinssenkungen. Der ISM-Index des US-Dienstleistungssektors übertraf die Konsensschätzung leicht und die Geschäftsaktivität der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut zweiter Umfrage von S&P Global im Januar lebhafter als von Volkswirten vorhergesagt entwickelt. Diese Daten deuten nicht in Richtung Zinssenkung.

Anleihen ziehen mit der Aktienschwäche leicht an, die Renditen drehen daher mehrheitlich ins Minus. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren knapp niedriger bei 4,27 Prozent. Der Dollar steigt leicht - der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die positiven Daten aus dem US-Dienstleistungssektor stützen etwas.

Die Goldpreise geben ihre Gewinne wieder ab. Der Markt bleibt damit extrem volatil. Aus struktureller Sicht sei bereits ein erheblicher technischer Schaden entstanden. Nach solchen Schwankungen benötigten die Märkte in der Regel Zeit für eine Konsolidierung, erläutert Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com. Am Ölmarkt steigen die Preise um 2,7 Prozent. Denn die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Januar unerwartet verringert.

Am Aktienmarkt ziehen Amgen um 8,8 Prozent an. Das Biopharma-Unternehmen hat im vierten Quartal dank eines zweistelligen Prozentwachstums des Produktvolumens einen höheren Umsatz verzeichnet. Auch Eli Lilly hat starke Geschäftszahlen im Sektor vorgelegt - der Kurs klettert um 8,7 Prozent. Uber büßen 3,7 Prozent ein. Sowohl die Ergebnisse für das vierte Quartal als auch der Ausblick für das laufende erste Quartal blieben unter den Markterwartungen. Abbvie rutschen um 4,9 Prozent ab, obwohl der Gewinn im vierten Quartal und der Ausblick für das Gesamtjahr über den Erwartungen gelegen haben. Bemängelt wird aber ein Erlösrückgang in wichtigen Geschäftsfeldern.

Die Aktien von AMD brechen um 16,2 Prozent ein. Der Chipkonzern hat überraschend starke Geschäftszahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Auch die Umsatzprognose für das laufende Jahr übertraf den Analystenkonsens. Beobachter vermuten Gewinnmitnahmen hinter den Abschlägen. Texas Instruments kauft den US-Halbleiterhersteller Silicon Labs. Die Transaktion hat einen Wert von rund 7,5 Milliarden Dollar. Das Geschäft soll sich ab dem ersten vollständigen Jahr nach Abschluss der Übernahme positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Der Kurs sinkt um 2 Prozent, dagegen haussieren Silicon Labs um 49,2 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          49.180,83    -0,1%   -60,16     +2,5% 
S&P-500         6.847,94    -1,0%   -69,87     +1,0% 
NASDAQ Comp       22.743,55    -2,2%  -511,63     -0,1% 
NASDAQ 100       24.736,41    -2,4%  -602,22     +0,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 17:59 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1798    -0,2%   1,1819     1,1818  +0,6% 
EUR/JPY          184,84    +0,4%   184,08     184,01  -0,1% 
EUR/CHF          0,9163    +0,0%   0,9163     0,9158  -1,5% 
EUR/GBP          0,8646    +0,2%   0,8630     0,8627  -1,0% 
USD/JPY          156,68    +0,6%   155,76     155,70  -0,7% 
GBP/USD          1,3645    -0,4%   1,3695     1,3700  +1,7% 
USD/CNY          6,9606    +0,0%   6,9586     6,9575  -1,0% 
USD/CNH          6,9428    +0,1%   6,9344     6,9335  -0,6% 
AUS/USD          0,6978    -0,6%   0,7018     0,7019  +5,3% 
Bitcoin/USD       72.667,20    -3,9% 75.589,85   76.511,45 -11,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,94    63,21   +2,7%      1,73 +10,3% 
Brent/ICE          69,13    67,33   +2,7%      1,80 +10,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.910,56   4.946,40   -0,7%     -35,84 +14,5% 
Silber           85,16    85,42   -0,3%     -0,27 +19,4% 
Platin          1.871,86   1.879,26   -0,4%     -7,40  +7,5% 
Kupfer            5,84     6,09   -4,0%     -0,24  +5,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 13:18 ET (18:18 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.