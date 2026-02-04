Nachdem White die Cyberabwehr von Virgin Atlantic von Altsystemen auf die Torq-AI-SOC-Plattform umgestellt hat, unterstützt er nun globale CISOs bei der Umstellung auf agentenbasierten Sicherheitsoperationen

Torq, der etablierte Marktführer für agentenbasierte Sicherheitsoperationen, gab heute bekannt, dass der ehemalige CISO von Virgin Atlantic, John White, als Field CISO zu Torq gewechselt ist. Nach der Serie-D-Finanzierungsrunde von Torq in Höhe von 140 Millionen US-Dollar wechselt White von der Kundenseite zum Führungsteam von Torq und treibt globale Unternehmens-CISOs dazu an, ihre Strategien zu modernisieren und echte agentenbasierte KI einzuführen.

White ist ein hoch angesehener Sicherheitsmanager mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung. Vor seiner Tätigkeit bei Virgin Atlantic baute er Sicherheitsfunktionen für globale Unternehmen wie ASOS, Liberty Global, AEG Europe und KPMG auf und transformierte diese. Dabei deckte er die Bereiche Einzelhandel, Telekommunikation, Energie und Live-Unterhaltung ab.

Bei Virgin Atlantic hat White die Sicherheit nicht nur überwacht, sondern neu erfunden. Im Rahmen einer mehrjährigen Transformation in den Bereichen Flug-, Fracht- und Urlaubsgeschäft setzte White die Torq-AI-SOC-Plattform ein, um die Cyber-Operationen zu modernisieren. Das Ergebnis war eine dramatische Steigerung der Sicherheit und Effizienz, die ihn davon überzeugte, dass die Branche einen entscheidenden Moment erreicht hatte.

"Ich freue mich sehr, bei Torq einzusteigen, da die Innovation des agentenbasierten SOC auf eine enorme Marktdynamik trifft", sagte White. "Nachdem ich aus erster Hand gesehen habe, wie die Torq-AI-SOC-Plattform die Triage, Untersuchung und Reaktion in komplexen IT-Umgebungen beschleunigt, freue ich mich darauf, Torq-Kunden und Interessenten in diese unglaubliche neue Ära zu führen. Die Torq-AI-SOC-Plattform beweist, dass KI nicht mehr optional ist. Anstatt herkömmliche Organigramme zu erstellen, ermutige ich CISOs überall, ein agentenbasiertes Personalorganigramm aufzustellen und sicherzustellen, dass ihr SOC-Team auf dessen Fähigkeiten und Potenzial abgestimmt ist. Es ist offiziell: agentenbasierte KI ist jetzt die Kernarchitektur des modernen SOC."

Als strategischer Partner für Sicherheitsverantwortliche In seiner neuen Rolle fungiert White als beratender Peer für die CISO- und Sicherheits-Community von Torq. Er konzentriert sich auf die Zusammenarbeit zwischen CISOs und hilft Sicherheitsteams dabei, den Marktlärm zu durchbrechen und praktische, ergebnisorientierte agentenbasierte KI-Strategien umzusetzen. Seine Aufgabe ist es, die Lücke zwischen technischem Potenzial und Führungsstrategie für den Kundenstamm von Torq zu schließen, zu dem Marriott, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens und Uber gehören.

"Die Einstellung von John White spiegelt unser Engagement für einen praxisorientierten Ansatz wider", sagte Ofer Smadari, CEO und Mitbegründer von Torq. "John ist kein Theoretiker. Vielmehr hat er sich seine Sporen bei der Leitung der missionskritischen Sicherheit einer globalen Fluggesellschaft verdient. Er versteht den Druck, dem CISOs ausgesetzt sind, weil er selbst noch gestern in ihrer Position war. Er hat sich für Torq entschieden, um die Branche dabei zu unterstützen, schneller voranzukommen, und seine Erfahrung wird für jeden Sicherheitsverantwortlichen, der sein SOC verbessern möchte, von unschätzbarem Wert sein."

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit der Torq-AI-SOC-Plattform. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu erkennen und darauf zu reagieren. Zu den Kunden von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, PepsiCo, Procter Gamble, Siemens, Telefónica, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260204283717/de/

Contacts:

Medienkontakt

torq@teamhighwire.com