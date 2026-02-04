Regis Resources Ltd (ISIN:AU000000RRL8): Der Goldpreis-Boom bringt in Australien trotz regulatorschen Gegenwind und jahrelange Verzögerungen wieder Bewegung in ein Projekt. Regis Resources versucht, sein McPhillamys-Goldprojekt in New South Wales mit einem neuen Plan aus der Schockstarre zu befreien. Was lange aussah wie eine politische Sackgasse, könnte sich dank hoher Goldpreise zu einer echten Perspektive für Anleger entwickeln. Vom genehmigten Riesenvorhaben zur Blockade Regis hatte für McPhillamys ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin