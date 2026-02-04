EQS-News: TCL / Schlagwort(e): Sonstiges

Die neue Generation digitaler Beschilderungen und kommerzieller LED-Displays kombiniert hochwertiges Design, hohe Leistung und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen.

Als offizieller weltweiter Olympia-Partner stärkt TCL Professional seine Technologieführerschaft mit Lösungen, die für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina validiert wurden. BARCELONA, Spanien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweite Nummer 1 bei Mini-LEDs und ultragroßen Fernsehern, stellt heute auf der Integrated Systems Europe (ISE 2026) eine neue Generation von High-End-Digital-Signage-Lösungen und kommerziellen LED-Displays vor. Das Unternehmen stellt an Stand 1C500 in Halle 1 aus. TCL Professional, eine Untermarke, die sich auf vertikale B2B-Märkte konzentriert, stellt speziell entwickelte kommerzielle Display-Lösungen für verschiedene professionelle Umgebungen vor. Die Lösungen basieren auf Display-Technologien von TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), einem weltweit führenden Unternehmen für fortschrittliche Display-Technologien und einer Tochtergesellschaft von TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT bietet der Unternehmensgruppe einzigartige Fähigkeiten in den Bereichen Innovation, Herstellung und durchgängige Qualitätskontrolle. Die Lösungen wurden durch die Nutzung der Stärken von TCL in der gesamten industriellen Wertschöpfungskette entwickelt und in einer der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt validiert: der XXV. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Kürzlich zum offiziellen weltweiten Olympia-Partner ernannt, stärkt TCL seine globale Positionierung auf dem B2B-Markt mit Display-Technologien, die den höchsten olympischen Qualitätsstandards entsprechen. Auf der ISE 2026, der Weltleitmesse für audiovisuelle Technik und Systemintegration, zeigt das Unternehmen, wie das luxuriöse Design seiner Digital Signage die Erwartungen von High-End-Kunden erfüllt, während seine neuen LED-Displays die Leistungsstandards auf dem europäischen Markt neu definieren. Baureihe TMN: Premium-Digital Signage für professionelle Umgebungen mit hohen Ansprüchen Im Digital Signage-Segment hebt TCL Professional die TMN-Serie als eines der wichtigsten Exponate auf der ISE 2026 hervor. Als ausgereiftes, in Massenproduktion hergestelltes Digital Signage-Produkt spiegelt die TMN-Serie die gesammelte Erfahrung von TCL in der Herstellung von Großbildschirmen und im langfristigen Produkteinsatz in professionellen Umgebungen wider. Die TMN-Serie wurde für hochwertige Unternehmens- und kommerzielle Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch ein extrem schlankes 27,9-mm-Design und gleichmäßige Einfassungen an vier Seiten aus, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden können, um eine nahtlose Integration in eine Vielzahl professioneller Umgebungen zu ermöglichen. Erhältlich in Größen von 32" bis 115", bietet die Serie außergewöhnliche Flexibilität für Projekte jeder Größenordnung. Angetrieben von Display-Panels, die von TCL CSOT geliefert werden, bietet die TMN-Serie eine herausragende visuelle Leistung, die 4K UHD-Auflösung, eine Helligkeit von 500 nits und 93 % DCI-P3-Farbraumabdeckung für eine äußerst präzise Farbwiedergabe kombiniert. Ein Kontrastverhältnis von 4.000:1 und ein blendfreies Panel mit 25 % Trübung sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit, die viele Wettbewerberlösungen auf dem Markt übertrifft. Mit bis zu 4+32 GB Speicher, 2.4G/5G Wi-Fi, RS232-Konnektivität, einer eingebauten Uhr und 2×10 Watt Stereolautsprechern bietet die TMN-Serie umfassende Leistung und Konnektivität - bereit für den professionellen Einsatz in verschiedenen kommerziellen Szenarien. Neben der TMN-Serie stellt TCL Professional die TEN-Serie vor, die in Größen von 43" bis 75" erhältlich ist. Mit einer Helligkeit von 350 nits bietet die TEN-Serie eine vielseitige und kostengünstige digitale Beschilderungslösung für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. TH55HO: Hochleistungsfähige digital Beschilderung für den Außenbereich TCL Professional erweitert sein Digital Signage-Portfolio und präsentiert das neue TH55HO Outdoor Digital Signage Display, ein neues Schlüsselprodukt für 2026, das speziell für den Einsatz Außenbereichen mit guten Sichtverhältnissen konzipiert wurde. Der TH55HO wurde für ultrahohe Helligkeit entwickelt und sorgt für klare und lebendige Inhalte auch bei direktem Sonnenlicht. Die fortschrittlichen Technologien zum Schutz vor Verfärbung und Vergilbung bewahren die Bildqualität über lange Zeit, während eine optisch verklebte, entspiegeltes Konstruktion eine klare Darstellung bei hohen Temperaturen gewährleistet. Das TH55HO wurde für anspruchsvolle Außenanwendungen entwickelt und verfügt über eine robuste Schutzkonstruktion, die die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen erhöht. Sein hochtransmittierendes Panel, das für polarisationsfähige Sichtbarkeit optimiert ist, bietet hervorragende Lesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln, während intelligente Energiespartechnologie den Energieverbrauch optimiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Zusammen machen diese Merkmale das TH55HO zu einer robusten und effizienten Lösung für den Einsatz von digitaler Beschilderung im Außenbereich an Verkehrsknotenpunkten, an Einzelhandelsfassaden und in öffentlichen Räumen. Offene CMS-Integration und End-to-End-Qualitätssicherung Für das Content Management unterstützt TCL Digital Signage eine flexible CMS-Implementierung und arbeitet nahtlos mit dem von TCL selbst entwickelten TCL Eshow CMS sowie mit einer Vielzahl von gängigen CMS-Plattformen anderer Anbieter zusammen. Dieser offene und kooperative Ansatz gewährleistet eine reibungslose Integration in reale B2B-Projekte und komplexe Systemintegrationsumgebungen. Die enge Abstimmung zwischen TCL Professional Hardware- und CMS-Software-Ökosystemen sorgt für eine stabile, effiziente und skalierbare Erfahrung für Integratoren und Betreiber. Die Qualität wird durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette von TCL weiter gestärkt, die von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zu den Schlüsselkomponenten reicht. Die Serie hat mehrere internationale Zertifizierungen bestanden und zahlreiche globale Branchenauszeichnungen erhalten. Kommerzielle LED-Anzeigen: Neudefinition der Leistungsstandards in Europa Auf der ISE 2026 stellt TCL seine neuesten kommerziellen LED-Display-Lösungen vor, die für die Anforderungen von professionellen High-End-Umgebungen und großen visuellen Projekten entwickelt wurden. In diese Lösungen sind fortschrittliche Display-Technologien integriert, die überragende visuelle Leistung, Betriebssicherheit und Installationseffizienz in anspruchsvollen Anwendungen bieten. Basierend auf den von TCL CSOT entwickelten Display-Technologien integrieren diese Displays proprietäre ultra-niedrig-reflektierenden Verkapselungsmaterialien und erreichen ein außergewöhnliches Kontrastverhältnis von bis zu 37.500:1. Dadurch werden Bildtiefe und Detailreichtum auch bei schwierigen Lichtverhältnissen deutlich verbessert. Die branchenführende 24-Bit-Farbtiefentechnologie ermöglicht die Wiedergabe von bis zu 16,77 Millionen Graustufen und sorgt so für sanfte Farbverläufe, präzise Farbübergänge und hochdetaillierte Bildinhalte. Ein fortschrittliches Design mit großen Panels verbessert die optische Einheitlichkeit, indem es die Fugenlücken zwischen den Modulen deutlich reduziert und gleichzeitig die Installationseffizienz bei großformatigen Konfigurationen erhöht. In Kombination mit einer hohen Helligkeitsleistung, robustem Wärmemanagement und langfristiger Betriebsstabilität sind diese LED-Lösungen darauf ausgelegt, auch bei intensivem professionellem Einsatz eine gleichbleibende Bildqualität zu gewährleisten. TCL wird sein Portfolio 2026 mit der Einführung von 136-Zoll und 163-Zoll LED All-in-One (AIO) Displays weiter ausbauen, die entwickelt wurden, um die Bereitstellung zu vereinfachen und gleichzeitig ein erstklassiges visuelles Erlebnis im Großformat zu bieten. Ein neuer Hauptakteur auf dem europäischen Markt für kommerzielle Displays Mit seiner Präsenz auf der ISE 2026, festigt TCL Professional seine Rolle als Hauptakteur in der europäischen kommerziellen Display-Industrie, der hochwertige Digital Signage- und LED-Lösungen anbietet, die erstklassiges Design, technologische Innovation und in der Praxis bewährte Zuverlässigkeit kombinieren. Als offizieller weltweiter Olympia-Partner bringt TCL das gleiche Engagement für Präzision, Langlebigkeit und visuelle Exzellenz in den professionellen Display-Markt ein und erfüllt damit die Anforderungen von Systemintegratoren und Betreibern von Veranstaltungsorten, die Wert auf langfristige Stabilität, Skalierbarkeit und bewährte Leistung in realen Anwendungen legen. Informationen zu TCL TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten sowie Smart-Brillen bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website https://www.tcl.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875892/TCL_Professional_presents_Olympic_level_digital_signage_and_commercial_LED_solutions_at_ISE_2026.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-professional-prasentiert-auf-der-ise-2026-digitale-beschilderungs--und-kommerzielle-led-losungen-auf-olympischem-niveau-302679390.html



