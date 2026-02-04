Livetrading Nasdaq: Apple rauf, Rest runter - was macht der Index daraus?

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Im heutigen Livetrading im Nasdaq begleiten wir gemeinsam die US-Eröffnung und analysieren die aktuelle Marktstruktur in Echtzeit. Fokus liegt auf dem Wochentief, der Volatilität rund um die Opening Bell und der Frage: Range oder Breakdown? Ich zeige transparent meine Entscheidungsprozesse, Einstiege, Stop-Management und wie ich mit schnellen Richtungswechseln im M1/M5 umgehe.

Zusätzlich schauen wir uns an, wie sich die großen Einzelaktien wie Apple, Nvidia und Microsoft auf den Index auswirken. Gerade an Tagen mit starker Divergenz zwischen den Schwergewichten entstehen spannende Setups - aber auch viele Fallen. Ziel ist es, nicht blind zu klicken, sondern Struktur, Orderflow und Kontext sauber zu lesen.

Ein wichtiger Teil des Webinars ist auch die Fehleranalyse: Was lief im letzten Trading gut, was nicht - und welche Konsequenzen ziehe ich daraus für den heutigen Handel? Trading ist ein Lernprozess, und genau diesen Prozess seht ihr hier ungefiltert live.

Dieses Livetrading dient der Ausbildung und soll euch helfen, Marktbewegungen besser zu verstehen und eure eigene Entscheidungsfindung zu schärfen. Fragen könnt ihr jederzeit stellen - wir zerlegen Setups gemeinsam und machen aus Marktchaos nachvollziehbare Struktur.

Ab morgen live interaktiv dabei sein:

