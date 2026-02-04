© Foto: OpenAISeltene Erden werden zur Machtfrage: Die USA starten "Projekt Vault" mit Milliardenfinanzierung. Nach Chinas Export-Druck folgt damit die US-Antwort.Eine US-Regierungsbehörde stellt den größten Teil der Finanzierung für einen staatlich geführten Mineralienvorrat im Wert von 12 Milliarden US-Dollar bereit, wobei ein Teil davon wahrscheinlich von Bergbauunternehmen stammen wird, die sich teilweise im Besitz der Regierung befinden. Der Plan für die neu geschaffene strategische Reserve kritischer Mineralien der USA - von Präsident Trump als "Projekt Vault" bezeichnet - orientiert sich an Pekings langjähriger Strategie, denn China ist der Rivale, den Washington zu bekämpfen versucht. China …Den vollständigen Artikel lesen
