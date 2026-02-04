Morgan Stanley (NYSE: MS) veranstaltet heute seinen jährlichen globalen Inclusive Sustainable Ventures (MSISV) Demo Day, an dem Start-ups und gemeinnützige Organisationen aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) teilnehmen. Die Organisationen werden sich vor mehr als 300 Investoren sowie möglichen Geschäftspartnern und Kunden präsentieren.

Im Rahmen eines intensiven Accelerator-Programms hat MSISV in den letzten fünf Monaten 29 Start-ups und 4 gemeinnützige Organisationen unterstützt und ihnen Kapital, individuell abgestimmte Lehrpläne, Mentorings und Ressourcen für das Unternehmenswachstum aus dem Ökosystem interner und externer Partner von Morgan Stanley zur Verfügung gestellt.

"Mit Gründern aus 10 Ländern und 13 Branchen demonstriert die Gruppe von Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures das weltweite Potenzial von Innovatoren, disruptive Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft auf den Markt zu bringen", so Jessica Alsford, Chief Sustainability Officer bei Morgan Stanley. "Wir werden gespannt mitverfolgen, wie diese Gründer mit der Unterstützung unseres integrierten Unternehmens weiter wachsen."

Die Start-ups und gemeinnützigen Organisationen der aktuellen Gruppe treiben Innovationen in Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung, Transport, Energie, Pflege und Personalwesen voran. Ihre Lösungen adressieren ein breites Spektrum an geschäftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa die Barrierefreiheit am Arbeitsplatz für Mitarbeiter mit Sehbehinderungen, den Zugang zu Apotheken für chronisch Kranke, Robotersysteme für die Abfallwirtschaft oder automatisierte Bewerberauswahl und Personalverwaltung.

Die Organisationen sind: Airpals (USA), Bump (USA), BuuPass (Kenia), Care Hero (USA), Caring Africa (Nigeria), Citera (Kanada), CLIMADA Technologies (Schweiz), COUNT (USA), Cytochroma (GB), Danu Robotics (GB), Envisionit Deep AI (GB), Fabrico (Bulgarien), FastVisa (USA), Femly (USA), Fitnescity Health (USA), Hamperapp (USA), InsideOut (GB), LightEd Impact Foundation (Nigeria), Mimicrete (GB), Moodbit (USA), Motics (GB), Pelebox (Südafrika), Pirta (USA), Plan Your Baby (GB), ReBokeh (USA), RightMatch AI (USA), Rivet (USA), S.Lab (Spanien), Social Good Software (USA), SolarAPP Foundation (USA), Tuli Health (GB), Uvera (Saudi-Arabien) und Zuri Health (GB). Weitere Informationen über die Gruppe finden Sie hier.

Außerdem beginnt heute die Anmeldephase für die nächste MSISV-Gruppe von Start-ups und gemeinnützigen Organisationen in der Frühphase, die sich auf die Bereiche Umwelt, Gesundheitswesen, wirtschaftliches Empowerment, Bildung und Humankapital konzentrieren. Organisationen können sich bis zum 31. März 2026 bewerben. Der Start der Gruppe ist für dieses Jahr geplant. Nähere Informationen über MSISV erfahren Sie hier.

Über Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures

Morgan Stanley Inclusive Sustainable Ventures (MSISV) erleichtert Innovatoren den Zugang zu Kapital und Ressourcen, um sie bei ihrer Entwicklung und Skalierung zu unterstützen. Unsere Mission ist es, Innovationen und Veränderungen anzustoßen, indem wir Start-ups in der Frühphase und gemeinnützige Organisationen dabei unterstützen, Lösungen für eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.

Über Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine breites Spektrum von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investment Management anbietet. Die Beschäftigten des Unternehmens, die an 42 Standorten tätig sind, betreuen Kunden in aller Welt, darunter Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen. Weitere Informationen über Morgan Stanley finden Sie unter www.morganstanley.com.

