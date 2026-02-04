Bridger Photonics ("Bridger") hat im vergangenen Jahr das stärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen, das durch eine Rekordabdeckung von Anlagen, Rekordumsätze und die weltweite Einführung seiner Methanemissionsdaten und -informationen auf mehreren Kontinenten und in der gesamten Öl- und Erdgas-Wertschöpfungskette gekennzeichnet war.

Die Dynamik von Bridger spiegelt einen klaren Wandel in der Art und Weise wider, wie Betreiber ihre Emissionen verwalten: weg von veralteten und wetterabhängigen Ansätzen hin zu einer vollständigen Abdeckung der Anlagen mit Daten, denen sie vertrauen können. Bridger ist weiterhin führend im Bereich der Methanerkennung mit einem wachsenden Bestand an bestehenden Kunden und der Gewinnung neuer Kunden. Bridger hat 32 Kunden von anderen Luftfahrttechnologien verdrängt, angetrieben durch fundierte Branchenexpertise, bewährte Datenzuverlässigkeit und -verwertbarkeit, die Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen und zu jeder Jahreszeit zu operieren, enge Zusammenarbeit mit Bodenpersonal und ein auf die Bedürfnisse der Betreiber zugeschnittenes Service-Modell.

Kunden aus den Bereichen Onshore-Produktion, Midstream, LNG und Offshore-Betrieb verlassen sich zunehmend auf die zuverlässigen Daten und schnellen Lieferzeiten von Bridger, um sichere und fundierte Entscheidungen in großem Maßstab zu treffen. Dieses Vertrauen hat zu einem Kundenwachstum von mehr als 30 und mehreren achtstelligen Verträgen geführt, da Betreiber entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bridger als ihr Emissionsdatensystem eingeführt haben.

"Unser bisher stärkstes Jahr ist das Ergebnis unserer unermüdlichen Konzentration auf die Umsetzung und die Ergebnisse für unsere Kunden", sagte Ben Little, CEO von Bridger Photonics. "Mit der Ausweitung der Überwachungsprogramme benötigen Betreiber Daten, auf die sie sich verlassen können, um schnell, wiederholt und in großem Umfang Entscheidungen zu treffen. Bridger bietet die operative Klarheit, die Teams benötigen, weshalb die Akzeptanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zunimmt."

2025 erweiterte Bridger sein Produktportfolio, um einen neuen Standard für das End-to-End-Emissionsmanagement zu setzen, der darauf ausgelegt ist, Betreiber überall zu unterstützen, von der Methanderkennung für LDAR bis hin zu fortschrittlichen Analysen zur Ermittlung von Emissionstrends und Ursachen, über alle Anlagen, alle Jahreszeiten und alle Standorte hinweg. Diese Lösungen geben Kunden die Sicherheit, freiwillige Rahmenbedingungen und regulatorische Anforderungen, einschließlich OGMP 2.0, sich weiterentwickelnde EPA- und EU-Erwartungen, zu erfüllen, gestützt durch zuverlässige Daten, denen sie vertrauen können.

Im Rahmen seiner operativen Expansion reduzierte Bridger die Durchlaufzeit für die Datenlieferung um 48 %, sodass Kunden schneller von der Erkennung zur Minderung übergehen können. Aufbauend auf einem der größten Emissionsdatensätze der Branche investiert das Unternehmen weiterhin in fortschrittliche Analysen, KI und maschinelles Lernen, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Betreibern helfen, Reparaturen zu priorisieren, Emissionen schneller zu reduzieren und effizienter zu arbeiten.

Die globale Präsenz von Bridger hat sich 2025 ebenfalls erheblich erweitert, mit Aktivitäten in sechs Ländern weltweit. Für 2026 plant das Unternehmen die Umsetzung in über einem Dutzend Ländern, einschließlich einer Ausweitung der Aktivitäten in ganz Europa, was die anhaltende weltweite Anerkennung von LiDAR als überlegene Technologie für genaue und skalierbare Emissionsmessungen widerspiegelt.

Parallel dazu investiert Bridger weiterhin in seine Kernkompetenzen und entwickelt neue Wege, um Kunden dabei zu helfen, Emissionsdaten mit größerer Geschwindigkeit, Zuversicht und Effizienz zu interpretieren und darauf zu reagieren, wenn die Programme ausgereift sind.

Mit einer Rekordleistung im Rücken und einem wachsenden Spektrum an Kompetenzen geht Bridger Photonics in das kommende Jahr und ist für weiteres Wachstum positioniert, da Betreiber weltweit nach vertrauenswürdigen, langfristigen Partnern suchen, die skalierbare, vertretbare Emissionsprogramme unterstützen.

Über Bridger Photonics

Bridger Photonics liefert zuverlässige Emissionsdaten und Informationen, um eine sichere Entscheidungsfindung in großem Maßstab zu unterstützen. Die Lösungen von Bridger haben sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Öl und Erdgas bewährt und bieten eine ganzjährige Abdeckung über Anlagen, Standorte und Jahreszeiten hinweg, wodurch Betreiber ihre Effizienz verbessern, Emissionen reduzieren und Werte zurückgewinnen können. Bridger genießt das Vertrauen führender Energieunternehmen, darunter ExxonMobil, Chevron und Phillips 66.

