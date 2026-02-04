Q4 2025: Konzernumsatz von $540 Mio. (+4% bei tatsächlichen Wechselkursen, +1% bei konstanten Wechselkursen (CER)); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,49 und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,62 (CER) Umsatzwachstum von +1% (CER) übertrifft Prognose einer stabilen Entwicklung gegenüber dem Vorjahresquartal, bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,62 (CER) übersteigt Prognose von etwa $0,60 (CER)

Geschäftsjahr (GJ) 2025: Konzernumsatz von $2,09 Mrd. (+6% bei tatsächlichen Wechselkursen, +5% bei konstanten Wechselkursen (CER)) am oberen Ende der Wachstumsprognose von 4-5% (CER), bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $2,40 (CER) über der Prognose von etwa $2,38 (CER) Wachstumsträger erfüllen ihre Ziele mit einem Umsatz von $1,49 Mrd. (CER) und einem Wachstum von 8% (CER) Bereinigte operative Marge steigt trotz Zöllen und Währungsbelastungen um 80 Prozentpunkte auf 29,5% im Vergleich zu 2024

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: CER-Umsatzwachstum von mindestens 5%, wobei die Wachstumstreiber voraussichtlich etwa $1,64 Mrd. (CER) (~+9% (CER)) beitragen werden, sowie ein bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von mindestens $2,50 (CER)

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.

Der Konzernumsatz stieg im vierten Quartal 2025 um 4% auf $540 Mio., wobei der Umsatz zu konstanten Wechselkursen (CER) um 1% zulegte und damit die Erwartungen stabiler CER-Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum übertraf, trotz makroökonomischer Herausforderungen und den Auswirkungen des Shutdowns der US-Regierung im Jahr 2025. Dies war auf die solide Entwicklung der Wachstumsträger zurückzuführen, die zu konstanten Wechselkursen um 7% zulegten. Der Konzernumsatz beinhaltet dabei Belastungen in Höhe von etwa $10 Mio. durch eingestellte Produkte (wie z.B. NeuMoDx und Dialunox) sowie erste Beiträge aus der im Dezember 2025 abgeschlossenen Übernahme von Parse. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag mit $0,62 (CER) über der Prognose von etwa $0,60 (CER).

Für das Gesamtjahr 2025 hat QIAGEN seine erhöhte Umsatzprognose mit einem CER-Umsatzwachstum von 5% erreicht, was am oberen Ende der erwarteten Spanne von etwa +4-5% (CER) liegt. Der Konzernumsatz beinhaltet dabei Belastungen in Höhe von etwa $20 Mio. durch eingestellte Produkte (wie z.B. NeuMoDx und Dialunox) sowie erste Beiträge aus der Übernahme von Parse im Dezember 2025. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag bei $2,38, wobei der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie auf CER-Basis mit $2,40 über der Prognose von etwa $2,38 (CER) und $0,12 über der ursprünglichen Prognose für 2025 lag. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug $1,94.

Für 2026 erwartet QIAGEN ein Umsatzwachstum von mindestens 5% (CER) gegenüber 2025, getragen von den Wachstumstreibern mit einem CER-Wachstum von etwa 9% und einem Gesamtumsatz von $1,64 Mrd. (CER). Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich mindestens $2,50 (CER) betragen, verglichen mit $2,38 im Jahr 2025.

"QIAGEN hat das Jahr 2025 mit disziplinierter Umsetzung abgeschlossen und unsere Prognosen für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2025 übertroffen", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Unsere Leistung unterstreicht die Stärke unseres Portfolios und versetzt uns in die Lage, unser Engagement für ein solides, profitables Wachstum in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis zu stellen. Unsere Wachstumsträger wuchsen 2025 um 8% und erzielten einen Gesamtumsatz von $1,49 Mrd. zu konstanten Wechselkursen, wodurch wir weiterhin auf Kurs sind, unsere Ziele für 2028 zu erreichen. Wir werden auch weiterhin die Effizienz und Digitalisierung im gesamten Unternehmen vorantreiben, um Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren und die Profitabilität zu steigern."

"Auch bei der Kapitalallokation haben wir gute Fortschritte gemacht", sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. "Wir haben bis heute mehr als $1,1 Mrd. vorzeitig an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückgezahlt und zwei zusätzliche Akquisitionen abgeschlossen. Mit Genoox haben wir unser QDI-Geschäft weiter gestärkt und mit Parse unser Portfolio an Probentechnologien durch den Einstieg in die Einzelzellanalyse erweitert. Gleichzeitig verfügen wir weiterhin über eine erhebliche Flexibilität, um weiter in Wachstum und Aktionärsrenditen zu investieren."

Die vollständige Pressemitteilung inkl. Tabellen finden Sie hier.

Anlegerpräsentation und Telefonkonferenz

Für Donnerstag, den 5. Februar 2026, ist um 15:30 MEZ 14:30 GMT 09:30 EST eine Telefonkonferenz geplant. Die Telefonkonferenz kann unter dem Registereintrag "Investor Relations" auf der Website von QIAGEN (www.qiagen.com) als Audio-Stream live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar. Eine Hintergrundpräsentation soll kurz vor der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen unter: https://corporate.qiagen.com/English/investor-relations/events-and-presentations/.

Verwendung der bereinigten Ergebnisse

QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse und konstanten Wechselkurs (CER)-Kennzahlen gemeinsam mit anderen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, um einen tiefergehenden Einblick in die Geschäftsentwicklung zu gewähren. Dazu gehören die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Bruttogewinn, das bereinigte Betriebsergebnis und der bereinigte Betriebsaufwand, die bereinigte operative Marge, das bereinigte Konzernergebnis, das bereinigte Ergebnis vor Steuern, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, das bereinigte EBITDA, die bereinigte Steuerquote und der Free Cashflow. Der Free Cashflow berechnet sich aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. Die bereinigten Ergebnisse sind keine GAAP-konformen Kennzahlen, die QIAGEN jedoch als Ergänzung zu den nach GAAP-berichteten Ergebnissen betrachtet. Diese schließen einige Sachverhalte aus, die außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen zwischen den Berichtszeiträumen unterliegen oder die Vergleichbarkeit mit Wettbewerbern und früheren Ergebnissen beeinträchtigen. QIAGEN verwendet diese nicht GAAP-konformen und währungsbereinigten Kennzahlen auch intern für Planungs-, Prognose-, Berichts- sowie Mitarbeitervergütungszwecke. Diese Kennzahlen ermöglichen einen konsistenten Vergleich der aktuellen und vergangenen Performance, die von QIAGEN bislang auf bereinigter Basis dargestellt wurden.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte QIAGEN rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und/oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse, wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Zöllen, Steuergesetzen, regulatorischen Prozessen sowie Abhängigkeiten in der Logistik und Lieferkette); Schwankungen der Betriebsergebnisse und der kommerziellen Entwicklung von Produkten für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Wandel sowie Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie Wirtschaftslage, Kundenbudgets und Finanzierungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung von Produktzulassungen sowie Herausforderungen bei der Integration von QIAGENs Produkten in Fertigungsprozesse und der Fertigung im großen Maßstab. Weitere Risiken sind die Marktakzeptanz neuer Produkte, die Integration von Akquisitionen, staatliche Maßnahmen, globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstige Ereignisse "höherer Gewalt". Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Eine ausführlichere Erörterung der Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und anderen Berichten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden.

