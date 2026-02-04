Halbe Billion weg. In weniger als einer Woche. Der Kryptomarkt hat seit dem 29. Januar laut CoinGecko rund 467,6 Milliarden Dollar an Wert verloren. Bitcoin hat den Absturz angeführt. Auch heute schwächelt Bitcoin wieder. Verkäufer nutzen offensichtlich jede kurze Erholungsbewegung, um weiter abzubauen.Bitcoin fiel am Dienstag bis auf 72.877 Dollar. Das war das tiefste Niveau seit Trumps Wiederwahl im November 2024. Am Mittwoch notierte die Kryptowährung wieder um 74.800 Dollar, bevor es abwärts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
