Der Tech-Konzern Alphabet hat am Mittwochabend seine Quartalszahlen vorgelegt, woraufhin es zu starken Schwankungen und einem zeitweisen Minus von 14 Prozent bei den Aktien kam. Das steckt dahinter und das bedeuten die Ergebnisse für Anleger. Am Mittwochabend hat der Tech-Konzern Alphabet viel erwartete Quartalszahlen präsentiert. Dabei kam es zu massiven Schwankungen bei den Papieren. Zunächst lag die Aktie 14 Prozent hinten, konnte sich im nachbörslichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE