Zwei Tage, die wehtun. Die Wall Street hat den großen Tech-Namen heute erneut den Rücken gekehrt. Während der Dow Jones am Ende sogar 0,5 Prozent zulegen konnte, rutschte der Nasdaq 100 um 1,8 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,5 Prozent. Auffällig: Trotz roter Indizes lag die Mehrheit der S&P-500-Aktien im Plus.Es war also kein flächendeckender Ausverkauf, sondern eine klare Umschichtung weg von Momentum und teuren Tech-Storys. Eine gleichgewichtete Variante des S&P 500 stieg um 0,9 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
