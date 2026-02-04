Kaum sind die Zahlen draußen, läuft die Aktie heiß. Alphabet liefert im vierten Quartal ordentlich ab - und trotzdem schlägt der Kurs nachbörslich erst heftig nach unten aus. Zwischenzeitlich mehr als 7 Prozent im Minus. Wenig später dreht das Bild komplett: Die Aktie fängt sich, zieht an und notiert zeitweise sogar im Plus.Auslöser für den ersten Schock war nicht das operative Geschäft. Alphabet will 2026 zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar investieren - in KI-Ausgaben. Der Markt hatte eher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
