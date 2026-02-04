Onego Bio, ein Lebensmittelzutatenhersteller, der mithilfe präziser Fermentation* tierfreies Eiprotein produziert, gab heute bekannt, dass Dr. Antti Vasara in sein Board of Directors berufen wurde.

Dr. Vasara verfügt über mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in Wissenschaft, Technologie und Geschäftsstrategie. Zuletzt war er als President und CEO von VTT Technical Research Centre of Finland tätig, wo er eine der führenden Deep-Tech-Forschungsorganisationen Europas leitete. Seine herausragende Karriere umfasst leitende Positionen in der Industrie und Innovationspolitik einschließlich wirkungsvoller Zusammenarbeit mit Nokia und strategischer Beiträge zu europäischen FuE-Initiativen.

"Dr. Vasara ist einer der angesehensten führenden Köpfe in der Wissenschaft und Innovationsführer", so Maija Itkonen, CEO von Onego Bio. "Sein tiefgreifendes Verständnis für Technologievermarktung und Ökosystemstrategie wird von unschätzbarem Wert sein, da Onego seine Mission beschleunigt, widerstandsfähige, nachhaltige Inhaltsstoffe im großen Maßstab zu liefern."

Dr. Vasara tritt Onego Bio in einem entscheidenden Moment bei, während das Unternehmen die Vermarktung von Bioalbumen vorantreibt, sein tierfreies Eiprotein, das dem Geschmack, der Ernährung und der Funktionalität von herkömmlichem Eiprotein entspricht, während es gleichzeitig Versorgungsstabilität und einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck bietet. Bioalbumen gewinnt im Lebensmittelherstellungs-, Back- und Verbrauchsgütersektor als zuverlässige Lösung für nicht-tierische Zutaten zunehmend an Bedeutung.

"Onego Bio gestaltet nicht nur Lebensmittelzutaten um das Unternehmen liefert Lösungen im industriellen Maßstab, die auf Wissenschaft basieren und auf Effizienz ausgelegt sind", so Dr. Vasara. "Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu einem Team zu leisten, das reale Probleme in Lieferketten durch Technologie löst, die skalierbar ist und weltweit benötigt wird."

Über Onego Bio

Onego Bio ist ein Lebensmittelzutatenhersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Produkt Bioalbumen ein widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem zu schaffen: das erste nicht-tierische Eiprotein mit einer Aminosäuresequenz, die mit dem natürlichen Protein identisch ist. Bioalbumen wird durch präzise Fermentation hergestellt und entspricht in Geschmack, Nährwert und Funktionalität dem Hauptprotein traditioneller Eier, wobei die Umweltbelastung um 90% geringer ist. Seine unübertroffene Vielseitigkeit macht es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet gleichzeitig Kosten- und Lieferstabilität für Lebensmittelhersteller. Erfahren Sie mehr unter www.onego.bio

