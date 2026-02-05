Figment, der größte unabhängige Anbieter von institutionellen Staking-Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass es die vollständige Zertifizierung nach dem Node Operator Risk Standard (NORS) für Ethereum erhalten hat. NORS ist ein unabhängiges, branchenweit anerkanntes Rahmenwerk zur Bewertung von Node-Betreibern in Bezug auf Sicherheit, operative Ausfallsicherheit und Governance.

Die Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein in Figments kontinuierlichem Engagement für die Bereitstellung einer Staking-Infrastruktur, die den höchsten Standards institutioneller Sorgfalt entspricht. Figment ist das erste Unternehmen in Nordamerika und Europa, das die NORS-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen hat.

"Institutionelles Staking erfordert mehr als nur starke Leistungsversprechen es erfordert objektive, unabhängig validierte operative Exzellenz", sagte Annalea Sanders, Chief Operating Information Security Officer bei Figment. "Die Erlangung der vollständigen NORS-Zertifizierung zeigt, dass unsere Systeme, Kontrollen und Governance-Prozesse nicht nur robust sind, sondern sich auch durch evidenzbasierte Überprüfungen bewährt haben."

Ein einzigartiger Standard für das Risiko von Ethereum-Knotenbetreibern

NORS ist das erste Zertifizierungsframework, das speziell für das Risikomanagement von Ethereum-Knotenbetreibern entwickelt wurde. Es legt unternehmensgerechte Kriterien für alle kritischen Aspekte des Validator-Betriebs fest, darunter:

Verhinderung von Slashing

Validator-Diversität

Wichtige Managementpraktiken

Betriebssicherheit und Ausfallsicherheit

Im Gegensatz zu selbst attestierten Best Practices verlangt NORS von den Betreibern, dass sie ihre tatsächlichen Betriebsabläufe durch geprüfte Unterlagen, technische Nachweise und validierte Kontrollen belegen.

Der Standard wurde gemeinsam von einer Gruppe von Branchenführern und Risikoexperten entwickelt, mit dem Ziel, die Transparenz und das Vertrauen in die Staking-Infrastruktur zu verbessern.

"NORS wurde geschaffen, um Institutionen ein einheitliches, unabhängig validiertes Rahmenwerk für die Bewertung der Staking-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen", sagte Chris Matta, CEO von Liquid Collective. "Die vollständige Zertifizierung von Figment zeigt die Ausgereiftheit seiner Kontrollen und die Strenge seiner betrieblichen Praktiken bei der Erfüllung von Anforderungen auf Unternehmensebene."

Höhere Maßstäbe für institutionelles Staking

Figment strebte die NORS-Zertifizierung an, um Institutionen ein klares, objektives Rahmenwerk für die Bewertung von Staking-Anbietern zur Verfügung zu stellen.

In der Vergangenheit sahen sich institutionelle Staker mit einer Vielzahl unterschiedlicher Betriebsansprüche konfrontiert, ohne dass es einen einheitlichen Standard für Vergleiche gab. NORS führt durch eine standardisierte Risikokontrollmatrix (RCM) ein einheitliches, evidenzbasiertes Kontrollrahmenwerk ein, das es Institutionen ermöglicht, das Risiko von Knotenbetreibern mit größerer Klarheit und Zuversicht zu bewerten.

Die vollständige NORS-Zertifizierung signalisiert auch die operative Reife bei der Bewältigung der realen Risiken, die mit Staking in großem Maßstab verbunden sind, darunter Relay-Ausfälle, MEV-Komplexität, Validator-Fluktuation und Slashing-Ereignisse.

Teil des umfassenderen Compliance- und Assurance-Programms von Figment

Die NORS-Zertifizierung stärkt das Portfolio von Figment an unabhängig verifizierten Standards, darunter:

SOC 1 Typ I (Rewards Reporting) - in diesem Jahr auf Staking-Rewards-Operationen ausgeweitet

- in diesem Jahr auf Staking-Rewards-Operationen ausgeweitet SOC 2 Typ II mehrjähriges geprüftes Programm für Infrastruktur und Dienstleistungen

mehrjähriges geprüftes Programm für Infrastruktur und Dienstleistungen ISO 27001 globaler Informationssicherheitsstandard, der das ISMS von Figment abdeckt

globaler Informationssicherheitsstandard, der das ISMS von Figment abdeckt OFAC-konforme MEV-Relays - ermöglichen MEV-optimierte Leistung mit Kontrollen zur Überprüfung von Sanktionen

Zusammen bieten diese Zertifizierungen eine mehrschichtige Sicherheit für die Infrastruktur, die Governance und den institutionellen Kundenservice von Figment.

Ausblick

Da immer mehr institutionelles Kapital in gestakte digitale Vermögenswerte fließt, muss die Infrastruktur der Branche nicht nur in Bezug auf ihre Größe, sondern auch in Bezug auf ihre operative Disziplin skaliert werden.

Figment beabsichtigt, die Entwicklung des institutionellen Staking weiterhin anzuführen, indem es zur Definition höherer Standards beiträgt und diese durch unabhängig validierte Kontrollen operationalisiert.

Über NORS

Der Node Operator Risk Standard (NORS) fördert unternehmensgerechte Sicherheit und operative Exzellenz für Ethereum-Node-Betreiber durch strenge Staking-Risikomanagementstandards und Zertifizierungen durch Dritte. Weitere Informationen finden Sie unter nors.global.

Über Figment

Figment ist der führende unabhängige Anbieter von Staking-Infrastruktur. Figment bietet eine komplette Staking-Lösung für über 1000 institutionelle Kunden, darunter Vermögensverwalter, Börsen, Wallets, Stiftungen, Verwahrstellen und große Token-Inhaber, um mit ihren digitalen Vermögenswerten Renditen zu erzielen. Figment ist der größte nicht-verwahrende Staking-Anbieter für gestaked Ethereum (ETH) und Solana (SOL). Die institutionellen Staking-Dienstleistungen von Figment umfassen nahtloses Point-and-Click-Staking, Portfolio-Reward-Tracking, API-Integrationen, geprüfte Infrastruktur und Slashing-Schutz. All dies führt zu Figments Mission, die Akzeptanz, das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu unterstützen. Um mehr über Figment zu erfahren, besuchen Sie bitte figment.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

