Star-Investor Michael Burry hat kürzlich vor enormen Verwerfungen beim Bitcoin gewarnt. Darum könnte ein weiterer Abverkauf enorme Verwerfungen auslösen und die Kryptowährung in die Tiefe reißen. Der Kurs des Bitcoin steht aktuell enorm unter Druck, doch der Boden könnte bei der Kryptowährung noch lange nicht gefunden worden sein. Dieser Überzeugung ist zumindest Michael Burry, der laut Bloomberg vor einem weiteren Abverkauf gewarnt hat. Burry warnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE