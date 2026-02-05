DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Februar
=== *** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of Miami *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK) *** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 209.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht *** 16:00 US/Job Opening and Turnover Survey (Jolts) 16:00 US/Finanzminister Bessent bestätigt den Jahresbericht des Financial Stability Oversight Council vor Senatsausschuss 16:50 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Kamingespräch mit Dekan der Atlanta University School of Business *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis *** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q - HK/Börsenfeiertag Hongkong ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
