Bad Wimpfen (ots) -- Verbraucherumfrage von Service Value und WirtschaftsWoche bestätigt Lidl zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger- Bei mehr als 1.850 Unternehmen: Vorsprung zum Wettbewerb weiter ausgebaut- Auf allen Kanälen spitze: Lidl Onlineshop schafft es ebenfalls in die Top Ten und wird Gesamtsieger in seiner KategorieLidl festigt seine Rolle als Taktgeber im deutschen Lebensmittelhandel und überzeugt die Verbraucher erneut durch seine konsequente Preisführerschaft. In der groß angelegten Untersuchung "Deutschlands Preisfavoriten 2026", durchgeführt von der Analysegesellschaft Service Value in Kooperation mit der WirtschaftsWoche*, belegt der Lebensmitteleinzelhändler erneut den ersten Platz in der Gesamtwertung der Lebensmittel-Discounter.Mit einem verbesserten Wert von 2,29 lässt Lidl in Deutschland mehr als 1.850 Unternehmen aus 110 Kategorien hinter sich. Dieses Ergebnis basiert auf den Einschätzungen von über 250.000 Befragten und unterstreicht die hohe Relevanz des Discounters in Zeiten angespannter Haushaltsbudgets. "Dieses Ergebnis ist eine freudige Bestätigung dafür, dass wir als Preisführer einen echten Unterschied im Alltag der Menschen machen und unser Versprechen dort ankommt, wo es zählt.", sagt Friedrich Fuchs, Chief Executive Officer der Dienstleistung GmbH & Co KG. "In einem herausfordernden Marktumfeld ist es unser täglicher Anspruch, als verlässlicher Partner unseren Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten - und so eine spürbare Entlastung für die Haushalte zu schaffen."Spitzenposition für den Lidl OnlineshopNeben dem stationären Geschäft punktet auch der Lidl-Onlineshop bei den Verbrauchern und belegt mit einem Wert von 2,38 ebenfalls eine Top Ten-Platzierung im Gesamtrang. In der Kategorie Onlineshops (Generalisten) sichert sich Lidl.de bei 24 untersuchten Onlineshops zudem den ersten Rang. Mit dieser starken Bewertung unterstreicht Lidl die Preisführerschaft auch im Netz und beweist, dass sich die Kunden kanalübergreifend auf die gewohnt günstigen Lidl-Preise verlassen können.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).*Die ServiceValue GmbH hat in Kooperation mit der WirtschaftsWoche mit der Studie "Deutschlands Preisfavoriten 2026" Verbraucher im November und Dezember 2025 über ein Online-Access-Panel danach befragt, welche der genannten Unternehmen aus verschiedenen Branchen sie auf Grund der Preisgünstigkeit ihrer Leistungen und Produkte bevorzugen. Insgesamt wurden mehr als 250.000 Verbraucherurteile zu 1.853 Unternehmen aus 110 Branchen ausgewertet. Lidl hat aufgrund des besten Ergebnisses in der Branche "Lebensmittel-Discounter" die Auszeichnung "HÖCHSTE Empfehlung" erhalten und ist auch insgesamt als Gesamtsieger aus der Studie hervorgegangen. Ergebnisse und weitere Informationen unter https://ots.de/TiCXujPressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6210720