DJ EUREX/DAX-Futures im Frühhandel fester
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 6.05 Uhr 7,0 Punkte auf 24.694,0. In den Handel gegangen war er mit 24.711,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.809,0 und das Tagestief bei 24.634,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 322 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News