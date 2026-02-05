DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOBAUER - Europas größte Autobauer dringen auf eine Lockerung der EU-Klimaregeln zugunsten heimischer Produktion. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt verlangen die beiden Konzernchefs von Volkswagen und Stellantis einen CO2-Bonus für "Made in Europe"-Fahrzeuge sowie Förderzugang über ein Herkunftslabel. Damit könnten sie ihre Klimaziele leichter erreichen. Kritiker warnen indes vor einer Aufweichung des Emissionsregimes. Der Vorstoß fällt in die Debatte über die neue EU-Industriepolitik. (Handelsblatt)

STARTUPS - Investoren von KI-Unternehmen erwarten zunehmend Gewinne von ihren Portfolio-Unternehmen. Hat in den vergangenen drei Jahren häufig die Aussicht auf neue Geschäftsmodelle genügt, um Kapital einzusammeln, werden Geldgeber zunehmend vorsichtiger. Das berichten Teilnehmer des Web Summits in Katar. "Es wird deutlich, dass die Investoren in diesem Jahr eine Art von Gewinn sehen wollen", sagt Rajeev Dham, Partner der US-Investmentfirma Sapphire Ventures, in Doha. Der entscheidende Test sei, ob Unternehmen mit KI einen Mehrwert schaffen können. (Handelsblatt)

February 05, 2026 00:21 ET (05:21 GMT)

