Ein europäischer Nutzfahrzeug-Konzern zeigt wieder operative Stärke. Solider Cashflow, der konsequente Ausbau der E-Mobilität und technologische Partnerschaften rücken eine Trendwende jetzt wieder in den Fokus. Auch charttechnisch spitzt sich die Lage zu - mit explosivem Renditepotenzial.Die Lkw-Branche stand 2025 lange im Wartemodus - doch das Bild beginnt sich aufzuhellen. Die Zollpolitik gilt inzwischen als gesetzt, Kunden gewinnen wieder Planungssicherheit und Investitionsentscheidungen kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär