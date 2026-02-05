Konnte sich der Silberpreis zur Wochenmitte noch deutlich von seinem Crash erholen, geht es am Donnerstagmorgen bereits wieder kräftig nach unten. Zuletzt notierte das Edelmetall rund 17 Prozent unter seinem Erholungshoch vom Mittwoch. Damit setzt sich die extreme Schwankungsanfälligkeit des Edelmetalls fort.Zuvor hatte Silber neue Rekordstände markiert, ehe es bereits am vergangenen Freitag zu einem Einbruch von fast 30 Prozent kam. Trotz der jüngsten Turbulenzen steht seit Jahresbeginn 2025 noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär