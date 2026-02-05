EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Rational AG mit währungsbereinigtem Wachstum von 8 Prozent - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



Rational AG mit währungsbereinigtem Wachstum von 8 Prozent - vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 6 Prozent Umsatzplus - währungsbereinigtes Wachstum mit 8 Prozent zurück auf gewohntem Niveau

341 Millionen Euro Umsatzerlöse im vierten Quartal 2025 - 1.260 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025

iVario-Umsatzerlöse wachsen um 10 Prozent - iCombi steigt um 5 Prozent

Starkes Wachstum in Europa und Americas

26,4 Prozent EBIT-Marge Landsberg am Lech, 5. Februar 2026 "Nach einem beeindruckenden Finale mit dem umsatzstärksten Dezember der Unternehmensgeschichte beschließt Rational das anspruchsvolle Jahr 2025 sehr erfolgreich", berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Im besonders starken vierten Quartal wuchsen die Umsatzerlöse um 7 Prozent auf ein erneutes Rekordhoch von 341 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 5. Februar 2026 die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Umsatzerlöse wuchsen gemäß vorläufigen Berechnungen nach Währungseffekten um 6 Prozent auf 1.260 Millionen Euro Nach vorläufigen Berechnungen erreichten die Umsatzerlöse des Rational-Konzerns im Jahr 2025 einen neuen Rekordwert von 1.260 Millionen Euro (Vorjahr: 1.193 Millionen Euro). Dies entspricht einem Wachstum von 67 Millionen Euro oder 6 Prozent. "Bereinigt um die negativen Währungseffekte wachsen wir um 8 Prozent. Wir sind damit zurück auf unserem früheren Wachstumspfad im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich", so Stadelmann. "Der systematische Ausbau der Vertriebskapazitäten und -aktivitäten führt unweigerlich zu nachhaltigem Wachstum. Diesen Kurs setzen wir fort." ,ergänzt er. Vor allem die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika lieferten im Jahr 2025 mit einem Umsatzplus von 9 Prozent bzw. 8 Prozent einen wichtigen Wachstumsbeitrag. In Nordamerika konnte sich Rational damit erneut erfolgreich vom schwächelnden Markttrend absetzen. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika überschritten den Vorjahreswert um 6 Prozent. In Deutschland konnte das Unternehmen ein Wachstum von 4 Prozent verzeichnen. Asien lag in Summe rund 11 Prozent unter Vorjahr. Die Produktgruppe iCombi übertraf den Vorjahreswert der Umsatzerlöse um 5 Prozent. Mit einem Plus von 10 Prozent stiegen die Umsätze der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. Erstmals in der Unternehmensgeschichte lag die französische Tochtergesellschaft bei mehr als 10.000 verkauften Kochsystemen. 333 Millionen Euro EBIT - 26,4 Prozent EBIT-Marge Trotz der finanziellen Belastung durch US-Importzölle und signifikant negativer Währungseffekte gelang es Rational erneut, starke Ertragskennzahlen vorzuweisen. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 333 Millionen Euro um 6 Prozent über dem Vorjahreswert und damit ebenfalls auf einem neuen Rekordwert. Die EBIT-Marge übertraf die Vorjahresmarge leicht und erreichte 26,4 Prozent (Vj. 26,3 Prozent). "Wie schon im Vorjahr profitierten wir auch 2025 von positiven Effekten auf der Beschaffungsseite in Verbindung mit dem starken Umsatzwachstum zum Jahresende", erklärt CFO Jörg Walter. "Einen wichtigen Beitrag für die gute Ergebnisentwicklung hat unser konzernweites Effizienzprogramm gebracht, das wir im dritten Quartal 2024 gestartet haben. Trotz der überdurchschnittlichen Erhöhung unserer Forschungs- und Entwicklungsausgaben zur Absicherung der Zukunft von Rational gelang es uns, das Kostenwachstum zu begrenzen und dadurch die EBIT-Marge zu stabilisieren.", ergänzt der CFO. Positiver Ausblick - gut positioniert für die Zukunft Die Wachstumsaussichten schätzt Stadelmann gut ein. Das große Marktpotenzial in Verbindung mit einer starken und wachsenden Vertriebsmannschaft und soliden Finanzen bietet aus Sicht des Vorstandschefs die beste Basis, um die Wachstumsgeschichte fortzuschreiben. "Aufgrund unserer starken Positionierung im Markt, unserer außerordentlich gesunden Bilanz und der guten Liquiditätsposition sehen wir uns gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet", sagt er. Detaillierte Kennzahlen, Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 und den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 werden am Morgen des 19. März 2026 veröffentlicht. An diesem Tag hält das Unternehmen zudem seine Bilanzpressekonferenz und eine Telefonkonferenz ab. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209 E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com Redaktionshinweis: Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Combi-Dämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.



