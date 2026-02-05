The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2026
ISIN Name
US3722791098 GENFIT S.A. ADR/1 EO-,25
DE000A0LA361 FINCHAIN CAP.PART. JGE
DE000HLB76H0 LB.HESS.THR.CARRARA08L/22
US458140CD04 INTEL 23/26
XS2583600015 ASIAN DEV.BK 23/26 MTN
US05464CAB72 AXON ENTERP. 22/27 CV
DE000NLB89G3 NORDLB IS. 17/26
DE000DK0ZJC6 DEKA NK FESTZINS 21/26
DE000DK0ZJB8 DEKA DL FESTZINS 21/26
XS2296210250 AIIB 21/26 MTN
DE000SLB8700 LDSBK.SAAR IHS S.870
DE000HLB5QS2 LB.HESS.THR.CARRARA02M/22
USU81522AC57 7-ELEVEN INC 21/26 REGS
USD1T29ZAB81 CHEPLAPHARM REGS 20/28
CA045167FA66 ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
XS2294493544 ARAB EN.FUND 21/26 MTN
XS2297244878 INT-AM.INV. 21/26 MTN
US4581X0DT22 I.A.D.B 21/26 FLR MTN
IT0004992787 INTESA SAN. 14/26 MTN
US38144GAB77 GOLDM.S.GRP 19/UND.
US38148BAE83 GOLDM.S.GRP 19/UND. FLR
US38144GAC50 GOLDM.S.GRP 20/UND.FLR
