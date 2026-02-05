Am Mittwochabend hat die Google-Mutter Alphabet Quartalszahlen vorgelegt. Dabei wurde vor allem eines deutlich: das Unternehmen geht jetzt All-in bei Künstlicher Intelligenz. Alphabet meldet Zahlen Am Mittwochabend hat die Google-Mutter Alphabet mit der Vorlage der Zahlen für einige Schwankungen bei der Aktie gesorgt. Zunächst verloren die Papiere um -14%, konnten sich im nachbörslichen Handel schnell wieder erholen. Top- und Bottom-Line-Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de