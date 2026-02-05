© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireAlphabet liefert starke Q4-Zahlen - doch die KI-Offensive wird teuer: Für 2026 plant Google bis zu 185 Milliarden US-Dollar Capex. Cloud boomt, YouTube enttäuscht, die Aktie rutscht nachbörslich.Alphabet hat im vierten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und gleichzeitig eine Ansage gemacht, die Investoren erzittern lässt. Der Google-Mutterkonzern plant für das Jahr 2026 einen massiven Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Aktie rutschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um bis zu drei Prozent ab. Beim Gewinn je Aktie meldete Alphabet 2,82 US-Dollar, während die Analysten laut LSEG 2,63 US-Dollar erwartet hatten. Der Umsatz im vierten …Den vollständigen Artikel lesen
