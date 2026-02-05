DJ MÄRKTE ASIEN/Abverkauf von Techaktien drückt auf die Kurse

DOW JONES--Kräftig nach unten geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Der Druck kommt vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanlyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heißt es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Auch besser als erwartet ausgefallene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Alphabet können die Stimmung nicht heben. Der Tech-Gigant hat massive Investitionen in KI angkündigt, was bei den Anlegern auf Skepsis stößt. Nachbörslich gab die Aktie rund 3 Prozent nach.

Der Nikkei fällt 0,9 Prozent zurück, der technologielastige Kospi sogar um 3,4 Prozent. In Tokio geben Softbank um 7 Prozent nach, auch nachdem die Aktien der Tochtergesellschaft Arm Holdings über Nacht gefallen waren. NEC fallen um 8,2 Prozent zurück und Advantest verlieren 5,2 Prozent. In Seoul verlieren SK Hynix 5,2 Prozent nach schwachen US-Vorgaben.

Unterdessen legen Mazda Motor um 0,7 Prozent zu und Chugai Pharmaceutical steigen um sogar um 6,2 Prozent. Im Handel ist von Umschichtungen in Industrie- und Chemiewerte die Rede, auch in der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr.

In Sydney geht es mit den Notierungen um 0,4 Prozent nach unten. Hier belasten nachgebende Rohstoffpreise. Der Ölpreis fällt um 2 Prozent angesichts von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Aber auch der Kupferpreis gibt um 1 Prozent nach. Derweil haben Edelmetalle ihre Korrektur wieder aufgenommen. Der Goldpreis fällt auf knapp 4.850 Dollar je Feinunze zurück, für Silber geht es sogar 13 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.893,20 -0,4% +1,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.817,07 -0,9% +4,6% 07:00 Kospi (Seoul) 5.185,87 -3,4% +23,1% 07:30 Shanghai-Comp. 4.055,76 -1,1% +2,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.492,41 -1,3% +4,6% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1787 -0,2 1,1807 1,1832 +0,6% EUR/JPY 184,88 -0,2 185,18 185,11 -0,1% EUR/GBP 0,8653 0,1 0,8648 0,8621 -1,0% GBP/USD 1,3621 -0,2 1,3652 1,3725 +1,7% USD/JPY 156,85 0,0 156,83 156,45 -0,7% USD/KRW 1.465,75 0,3 1.461,21 1.452,56 +0,7% USD/CNY 6,9619 0,0 6,9590 6,9567 -1,0% USD/CNH 6,9444 0,0 6,9416 6,9338 -0,6% USD/HKD 7,8080 -0,1 7,8123 7,8111 +0,4% AUD/USD 0,6965 -0,5 0,6998 0,7039 +5,3% NZD/USD 0,5984 -0,3 0,6001 0,6046 +5,2% BTC/USD 70.642,30 -2,4 72.362,70 76.350,80 -11,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,77 65,14 -2,1% -1,37 +10,3% Brent/ICE 68,00 69,46 -2,1% -1,46 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.852,47 4.964,20 -2,3% -111,74 +14,5% Silber 76,13 88,375 -13,9% -12,25 +19,4% Platin 1.757,38 1.896,97 -7,4% -139,59 +7,5% Kupfer 5,79 5,85 -1,0% -0,06 +5,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 00:52 ET (05:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.