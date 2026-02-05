Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Litauen erteilt Procivis den Zuschlag für die nationale «Europäische digitale Identitäts-Wallet»-Sandbox



Pressemitteilung Litauen erteilt Procivis den Zuschlag für die nationale «Europäische digitale Identitäts-Wallet»-Sandbox Zürich, 5. Februar 2026- Die Procivis AG, führende Technologieanbieterin für digitale Identitäten, Nachweise und Wallets sowie Tochtergesellschaft von Orell Füssli, gab heute bekannt, dass sie nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für die Bereitstellung der Sandbox für die europäische digitale Identitäts-Wallet (EUDI) in Litauen erhalten hat. In Zusammenarbeit mit der staatlichen Agentur für digitale Lösungen SDSA wird Procivis die nationale Testumgebung aufbauen, um die Aktivitäten Litauens im Bereich der digitalen Identität voranzutreiben und die EU-weite Einführung frühzeitig vorzubereiten. Mit Procivis One, einer produktionsreifen und eIDAS 2.0-konformen Technologie für digitale Identitäten und Wallets, bringt Procivis fundierte Kompetenzen mit, um ein interoperables Ökosystem für die digitale Identitätsinitiative in Litauen aufzubauen. Zu den Highlights gehören: Schlüsselinfrastruktur: Procivis wird die Plattform bereitstellen, um sichere, nutzerorientierte Anwendungsfälle für digitale Wallets für litauische Bürger, Relying Parties und nationale Organisationen zu testen

Procivis wird die Plattform bereitstellen, um sichere, nutzerorientierte Anwendungsfälle für digitale Wallets für litauische Bürger, Relying Parties und nationale Organisationen zu testen Regulatorische Konformität: Das Projekt bereitet Litauen auf eIDAS 2.0 vor, wonach alle EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2026 eine nationale digitale Wallet bereitstellen müssen

Das Projekt bereitet Litauen auf eIDAS 2.0 vor, wonach alle EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2026 eine nationale digitale Wallet bereitstellen müssen Grenzüberschreitende Nutzung: Die Sandbox wird die nahtlose digitale Identitätsprüfung für nationale und grenzüberschreitende Anwendungsfälle wie den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, Reisen, Autovermietung und vieles mehr testen. Die Sandbox ist auch für die Projekte innerhalb des LSP Aptitude-Konsortiums von Bedeutung, einem der Large Scale-Pilotprojekte der EU, mit denen die digitale Identität in ausgewählten Industrien getestet werden soll In der 12-monatigen Projektphase wird die Procivis One-Technologie dem Wissensaufbau für die künftige litauische EUDI-Wallet-Infrastruktur dienen. Die Umgebung ermöglicht das unmittelbare Testen von Anwendungsfällen aus der Praxis unter Verwendung von produktionsreifer, eIDAS 2.0-konformer Technologie.



'Die Unterstützung von Regierungen bei der zeit- und budgetgerechten Umsetzung einer eIDAS 2.0-konformen Infrastruktur für digitale Identitäten ist der Kern unserer Mission', sagte Andreas Freitag, CEO von Procivis. 'Unsere Arbeit mit Litauen wird sich auf eine schnelle Validierung und Interoperabilität konzentrieren. Die Zusammenarbeit wird sicherstellen, dass digitale Identitäten den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und den Bürgern über Grenzen hinweg einen greifbaren Mehrwert bieten.' Digitale Identität als nationale Priorität Die EUDI Wallet Sandbox dient als kontrollierte Umgebung für die Prüfung von Anwendungsfällen aus der echten Welt. Durch die Tests dieser "Journeys" will Litauen administrative Reibungsverluste reduzieren und sicherstellen, dass seine digitale Infrastruktur zu den fortschrittlichsten in Europa gehört. Diese Initiative stärkt Litauens Position als digitaler Vorreiter und unterstreicht die Rolle von Procivis als vertrauenswürdigem Partner im entstehenden eIDAS-Ökosystem Europas. 'Die Zusammenarbeit mit Procivis beschleunigt unseren Erfahrungsaufbau bei der Nutzung des European Wallet in Anwendungsfällen für Issuer und Relying Parties in Litauen und im Ausland. Procivis wurde im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens aufgrund der Reife ihrer Technologie und des Know-hows im Team ausgewählt. Diese Implementierung wird auch dazu dienen, eine solide Grundlage für die rechtzeitige Einführung der offiziellen litauischen EUDI-Wallet zu schaffen', sagte Tomas Misevicius, Direktor bei SDSA. Über Procivis Procivis ist seit 2017 ein führender Schweizer Anbieter von digitalen Identitäten und Nachweisen. Das Team aus über 30 Experten verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich von digitalen Identitäten im öffentlichen und privaten Sektor. Procivis ist eine Tochtergesellschaft von Orell Füssli - einem internationalen Anbieter von Lösungen für Hochsicherheitsdokumente. Orell Füssli ist ein börsennotierter Konzern mit einer 500-jährigen Geschichte und der Schweizerischen Nationalbank als Hauptaktionär. Über SDSA Die State Digital Solutions Agency (SDSA) ist eine öffentliche Einrichtung in Litauen, die für die Entwicklung und Bereitstellung digitaler Lösungen für den öffentlichen Sektor im Rahmen der Umsetzung staatlicher Politik zuständig ist. Die Agentur gewährleistet sichere, zuverlässige und interoperable IT-Dienste, unterstützt Initiativen zur Datenverwaltung und zum Datenaustausch und trägt durch innovative digitale Infrastruktur zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung bei. Kontakt Procivis AG | Dietzingerstrasse 3 | 8003 Zurich

