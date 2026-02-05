EQS-News: tonies SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
tonies erreicht oberes Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Portfolioerweiterung und Internationalisierung treiben profitables Wachstum mit bereinigter EBITDA-Marge auf Rekordniveau
LUXEMBURG, 5. Februar 2026 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, hat ein wegweisendes Jahr erfolgreich abgeschlossen - mit anhaltend starkem Wachstum und verbesserter Profitabilität erreichte das Unternehmen das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds erzielte tonies auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen zweistelliges Wachstum in allen Märkten und eine bereinigte EBITDA-Marge auf Rekordniveau. Zentrale Treiber hierfür waren die Einführung der Toniebox 2, die Erweiterung des Portfolios um neue Inhaltskategorien und interaktive Spiele sowie eine tiefere globale Marktdurchdringung. Die hohe Kundennachfrage und der erfolgreiche Start der neuen Produkte zeigten sich im starken vierten Quartal, in dem tonies erneut die Hälfte des Jahresumsatzes generierte.
Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "2025 war ein wichtiges Jahr für tonies, wesentlich geprägt vom erfolgreichen Launch der Toniebox 2. Wir haben damit eine bahnbrechende Innovation entwickelt, die deutlich zeigt, wie skalierbar und anpassungsfähig unsere Plattform ist. Die Toniebox 2 ist bereits jetzt Treiber unserer kontinuierlichen Entwicklung hin zu einer globalen Marke. Die Strategie, unser Produktportfolio auszubauen und unsere internationale Präsenz weiter zu stärken, spiegelt sich deutlich in diesen Rekordergebnissen wider. Diese Performance unterstreicht die Stärke unseres stetig wachsenden Ökosystems und die Leistungsfähigkeit unseres Teams in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Mit Blick nach vorne ist unser aktuelles Momentum eine hervorragende Grundlage, um unser profitables Wachstum auch 2026 fortzusetzen."
Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: "Mit einem starken vierten Quartal haben wir unser profitables Wachstum im Jahr 2025 nachhaltig fortgesetzt. Unterstützt von der Markteinführung der neuen Toniebox 2 konnten wir den Umsatz mit Tonieboxen währungsbereinigt um mehr als 20 % steigern. Dieser Launch-Erfolg stimmt uns sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird. Mit einem breiteren Portfolio und starken Ergebnissen in allen Regionen haben wir das obere Ende unserer Prognose erreicht. Trotz der Einführung unserer bislang größten Produktinnovation konnten wir unsere Margen weiter ausbauen - das ist ein klares Zeugnis der fundamentalen Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells."
Finanzkennzahlen GJ 2025*
Umsatzentwicklung Q4 2025*
Die geprüften Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht der tonies SE am 14. April 2026 veröffentlicht und in einer Präsentation von CEO Tobias Wann und CFO Hansjörg Müller vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/.
Umsatz nach Regionen*
*alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft
Moritz Verleger
Head of Investor Relations
Telefon: +49 151 5784 6012
E-Mail: ir@tonies.com
Kontakt für Medien
Christian Steinhof
Head of Global Corporate Communications
Telefon: +49 171 121 0279
E-Mail: christian.steinhof@tonies.com
Über tonies
Haftungsausschluss
05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tonies SE
|9 rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|ISIN:
|LU2333563281, LU2333564099,
|WKN:
|A3CM2W, A3GRR1,
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2271630
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2271630 05.02.2026 CET/CEST