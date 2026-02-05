EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

tonies erreicht oberes Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Portfolioerweiterung und Internationalisierung treiben profitables Wachstum mit bereinigter EBITDA-Marge auf Rekordniveau



tonies erreicht oberes Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Portfolioerweiterung und Internationalisierung treiben profitables Wachstum mit bereinigter EBITDA-Marge auf Rekordniveau Umsatz stieg um 31 % (+36 % in konstanter Währung, "cc") im Vergleich zum Vorjahr auf 630 Mio. EUR, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach der Toniebox 2 und zweistelliges Wachstum in allen Märkten

Nordamerika ist als größter Markt weiterhin Wachstumstreiber, mit 31 % (+40 % cc) Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr auf 276 Mio. EUR

Produktinnovationen und Portfolioerweiterung beschleunigen Wachstum in der DACH-Region trotz hoher Vergleichsbasis, mit 16 % Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf 214 Mio. EUR

Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf rund 8,5 % am oberen Ende der Prognosespanne unterstreicht Resilienz des Geschäftsmodells in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld LUXEMBURG, 5. Februar 2026 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, hat ein wegweisendes Jahr erfolgreich abgeschlossen - mit anhaltend starkem Wachstum und verbesserter Profitabilität erreichte das Unternehmen das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds erzielte tonies auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen zweistelliges Wachstum in allen Märkten und eine bereinigte EBITDA-Marge auf Rekordniveau. Zentrale Treiber hierfür waren die Einführung der Toniebox 2, die Erweiterung des Portfolios um neue Inhaltskategorien und interaktive Spiele sowie eine tiefere globale Marktdurchdringung. Die hohe Kundennachfrage und der erfolgreiche Start der neuen Produkte zeigten sich im starken vierten Quartal, in dem tonies erneut die Hälfte des Jahresumsatzes generierte. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "2025 war ein wichtiges Jahr für tonies, wesentlich geprägt vom erfolgreichen Launch der Toniebox 2. Wir haben damit eine bahnbrechende Innovation entwickelt, die deutlich zeigt, wie skalierbar und anpassungsfähig unsere Plattform ist. Die Toniebox 2 ist bereits jetzt Treiber unserer kontinuierlichen Entwicklung hin zu einer globalen Marke. Die Strategie, unser Produktportfolio auszubauen und unsere internationale Präsenz weiter zu stärken, spiegelt sich deutlich in diesen Rekordergebnissen wider. Diese Performance unterstreicht die Stärke unseres stetig wachsenden Ökosystems und die Leistungsfähigkeit unseres Teams in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Mit Blick nach vorne ist unser aktuelles Momentum eine hervorragende Grundlage, um unser profitables Wachstum auch 2026 fortzusetzen." Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: "Mit einem starken vierten Quartal haben wir unser profitables Wachstum im Jahr 2025 nachhaltig fortgesetzt. Unterstützt von der Markteinführung der neuen Toniebox 2 konnten wir den Umsatz mit Tonieboxen währungsbereinigt um mehr als 20 % steigern. Dieser Launch-Erfolg stimmt uns sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird. Mit einem breiteren Portfolio und starken Ergebnissen in allen Regionen haben wir das obere Ende unserer Prognose erreicht. Trotz der Einführung unserer bislang größten Produktinnovation konnten wir unsere Margen weiter ausbauen - das ist ein klares Zeugnis der fundamentalen Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells." Finanzkennzahlen GJ 2025* Der Gruppenumsatz stieg um 31 % (+36 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 630 Mio. EUR (GJ 2024: 481 Mio. EUR) und lag damit über der Prognose von einem Wachstum von mehr als 25 % (cc) auf über 600 Mio. EUR.

Der Umsatz in Nordamerika wuchs um 31 % (+40 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 276 Mio. EUR (GJ 2024: 210 Mio. EUR). tonies größter Markt setzte damit seine starke Dynamik fort und war maßgeblicher Wachstumstreiber.

Die hochprofitable DACH-Region beschleunigte ihr Umsatzwachstum mit einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahr auf 214 Mio. EUR (GJ 2024: +11 % auf 184 Mio. EUR). Treiber war die starke Nachfrage nach neuen Produkten.

Mit dem Ausbau der Marktpositionen in Großbritannien, Frankreich sowie Australien und Neuseeland stieg der Umsatz in der Region Rest der Welt um 64 % (+68 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 141 Mio. EUR (GJ 2024: 86 Mio. EUR).

Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf rund 8,5 % und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne von 6,5 % bis 8,5 %. Verglichen mit 7,5 % im Jahr 2024 ist die höhere Profitabilität auf Effizienzsteigerungen sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen. Umsatzentwicklung Q4 2025* Im letzten Quartal des Jahres stieg der Gruppenumsatz um 31 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 313 Mio. EUR (Q4 2024: 238 Mio. EUR) und übertraf damit die bereits starke Wachstumsrate des Gesamtjahres 2025. Dies ist auf eine starke Performance in der Weihnachtssaison insbesondere rund um Black Friday und Cyber Monday zurückzuführen.

Der Umsatz in Nordamerika stieg um 30 % (+42 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf rund 154 Mio. EUR (Q4 2024: 118 Mio. EUR), unterstützt durch eine stärkere landesweite Marktpräsenz.

In der DACH-Region erhöhte sich der Umsatz um 17 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 82 Mio. EUR (Q4 2024: 70 Mio. EUR). Die hohe Markenattraktivität von tonies zeigte sich in einer starken Kundennachfrage, insbesondere nach den neuen Produktkategorien.

In der Region Rest der Welt stieg der Umsatz im vierten Quartal um 54 % (+60 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf rund 77 Mio. EUR (Q4 2024: 50 Mio. EUR), was die wachsende Bedeutung der Region durch eine starke Performance in den Märkten unterstreicht. Die geprüften Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht der tonies SE am 14. April 2026 veröffentlicht und in einer Präsentation von CEO Tobias Wann und CFO Hansjörg Müller vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/ . Umsatz nach Regionen* *alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft in Mio. EUR GJ 2025 GJ 2024 +/- (cc) +/- Q4 2025 Q4 2024 +/- (cc) +/- Umsatz 630 481 36% 31% 313 238 39% 31% DACH 214 184 16% 16% 82 70 17% 17% Nordamerika 276 210 40% 31% 154 118 42% 30% Rest der Welt 141 86 68% 64% 77 50 60% 54%



Investor-Relations Kontakt Moritz Verleger Head of Investor Relations Telefon: +49 151 5784 6012 E-Mail: ir@tonies.com

Kontakt für Medien Christian Steinhof Head of Global Corporate Communications Telefon: +49 171 121 0279 E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Über tonies

tonies ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen - ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit mehr als 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und über 134 Millionen Tonies verkauft. tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter und ist im SDAX der Frankfurter Börse (tonies SE) notiert.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresbericht zum 31. Dezember 2024 und im Halbjahresbericht 2025 oder unter folgendem Link auf unserer Website: APM .



