Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 05
|04/02/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277780.17
|6.3126
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130839650.00
|840058485.37
|6.4205
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|63300.00
|317470.49
|5.0153
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|430792.06
|5.1531
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|22080383.98
|6.1334
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|85696.91
|6.171
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|24125384.00
|148100004.96
|6.1388
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|992190.29
|5.4282
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|41810000.00
|320479420.88
|7.6651
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|04/02/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|74100.00
|378512.16
|5.1081
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|04/02/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|31673307.96
|5.7379
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|04/02/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|267587447.31
|5.1213
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|04/02/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2000000.00
|11071386.04
|5.5357
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|04/02/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|227297.10
|4.9938
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|04/02/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10551596.10
|5.4111
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|04/02/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4000000.00
|20176968.26
|5.0442
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|04/02/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|42169.00
|210862.60
|5.0004
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|04/02/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3950000.00
|19823702.81
|5.0187
© 2026 PR Newswire