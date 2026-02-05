Der Silberpreis erlebt am Donnerstag den nächsten Abverkauf und fällt um satte -12%. Das steckt hinter dem erneuten Crash bei dem Edelmetall und das müssen Investoren jetzt wissen: Silber enorm unter Druck Der Silberpreis steht am Donnerstag enorm unter Druck und verliert weitere -12% im Wert. Als Grund dafür werden von Experten erneute Gewinnmitnahmen und ein stärker werdender US$ angeführt. Nach der heftigen Korrektur der vergangenen Tage hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de