DOW JONES--Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und ihr im November angehobenes Ergebnisziel erreicht. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der im DAX notierte Rückversicherer.

Der Nettogewinn stieg nach vorläufigen Zahlen auf 2,64 Milliarden Euro von 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der Konzern selbst hatte zuletzt etwa 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Das operative Ergebnis legte auf 3,5 Milliarden von 3,3 Milliarden Euro zu. Die Schaden-Rückversicherung trug dazu 2,6 Milliarden Euro bei nach 2,4 Milliarden im Vorjahr. Der Rückversicherungsumsatz stieg auf 26,8 von 26,4 Milliarden Euro.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote soll bei unter 87 Prozent liegen. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Bei einer Quote unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Zudem wird eine Kapitalanlagerendite von rund 3,5 Prozent angepeilt.

Die vollständigen Zahlen wird der Konzern am 12. März veröffentlichen.

