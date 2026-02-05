LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Erfolg der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller Tonies optimistisch für das laufende Jahr. Der Launch-Erfolg stimme "sehr zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", sagte Finanzchef Hansjörg Müller am Donnerstag laut Mitteilung in Luxemburg. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft geprägten vierten Quartal machte Tonies dann erneut 50 Prozent seines Jahresumsatzes.

Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf eine höhere Profitabilität sowie den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.

Die endgültigen Zahlen will Tonies am 14. April vorstellen./lew/stk