FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.629 Punkte.

Anleger gehen vorsichtig in den Tag, während die Lage an den Edelmetallmärkten nach langer Rally und anschließender, scharfer Korrektur angespannt bleibt. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück.

Auch im Techsektor sind keine Zeichen der Entlastung zu sehen. Hier hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz. Jüngstes Beispiel ist die Google -Mutter Alphabet, die im Wettlauf der KI-Entwickler die Ausgaben drastisch hochschraubt.

Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem Dax und den Reihen dahinter zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Rational gewannen auf Tradegate 2 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Großküchenausstatter übertraf die Erwartungen.

Die Aktien des Anlagenbauers Gea Group legten nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 1,5 Prozent zu, die des Energiekonzerns Eon verloren nach einer Abstufung durch die Bank of America 1,8 Prozent.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück konnte trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Die Papiere kletterten au Tradegate um gut 1 Prozent nach oben.

Rüstungswerte wie Rheinmetall gaben unter dem Eindruck fortdauernder Ukraine-Gespräche nach./ajx/mis

