© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comSchwächere Lizenzeinnahmen, ein gebremster Ausblick und die schlechte Prognose von Qualcomm schüren Zweifel am kurzfristigen Wachstum des britischen Chipdesigners Arm. Die Aktie gerät nachbörslich unter die Räder.Die Aktie des britischen Chipdesigners Arm Holdings ist am Mittwoch nach Börsenschluss um mehr als 8 Prozent abgestürzt. Auslöser waren schwächere als erwartete Lizenzeinnahmen sowie ein vorsichtiger Ausblick, der bei Investoren Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsdynamik weckte. Die Aktie fiel nachbörslich unter die Marke von 100 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April letzten Jahres. Auf Sicht von 12 Monaten haben die Papiere 40 Prozent an Wert eingebüßt. Im …Den vollständigen Artikel lesen
