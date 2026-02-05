Bei PayPal ist der Geduldsfaden der Anleger in dieser Woche endgültig gerissen. Nach der Vorlage der Zahlen rauschte die Aktie über 20 Prozent nach unten. Doch PayPal schockte nicht nur mit Zahlen und Prognosen, sondern feuerte auch Chef Alex Chriss mit sofortiger Wirkung. Der neue Chef versucht sich nun an neuem Optimismus.Ab dem 1. März übernimmt Enrique Lores den Chefposten bei dem Zahlungsdienstleister. Der Manager kommt vom Computer- und Druckerhersteller HP, den er sechs Jahre lang als CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
