Alphabet hat mit den Quartalszahlen die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Die Kursreaktion blieb dennoch zunächst verhalten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|278,40
|278,60
|09:56
|278,30
|278,60
|09:56
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:54
|Google gets greenlight for data center in Tulsa, Oklahoma
|09:53
|Google will KI-Investitionen auf rund 180 Milliarden verdoppeln
|09:38
|Google Pixel 10a: Start am 18. Februar bestätigt
|09:33
|Google-Mutter Alphabet knackt 400-Milliarden-Umsatz: KI treibt Rekordjahr an
|09:33
|Alphabet-Tochter Waymo: Bewertung verdreifacht
|Alphabets Konzerntochter Waymo ist führend im milliardenschweren Markt für Robotaxis. Während die GM-Tochter Cruise schon gescheitert ist, kommen Konkurrenten wie Tesla oder Zoox (Amazon) nur schleppend...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|278,65
|-1,28 %